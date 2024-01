Fratelli d'Italia chiede campagne di sensibilizzazione contro la violenza e la tortura sugli animali

Stiamo assistendo al susseguirsi di notizie sconcertati circa la manifestazione di odio e di violenza nei confronti di poveri animali domestici indifesi, l’ultima recente arriva purtroppo proprio dalla nostra comunità. Carcasse feline ritrovate martoriate, vittime dell’esplosione di petardi.

Facciamo fatica ad apprendere questa notizia, ancor di più a guardare le immagini che stanno circolando sul web. Proviamo un comune sentimento di rabbia e disgusto, come forza politica abbiamo il dovere di intervenire e condannare un simile atto di atrocità. La tortura e l'uccisione di animali è un reato, oltre che una manifestazione di assoluta mancanza di empatia. Un gatto, così come molti altri animali, è un essere indifeso. Pensare che qualcuno possa deliberatamente prendere quell'essere vivente e imporgli indicibili sofferenze provoca repulsione verso chiunque abbia un minimo di senso civico.

Atti come questi, di efferata violenza gratuita, ci preoccupano molto perché denotano la possibile pericolosità sociale di taluni soggetti all’interno della nostra comunità. La crudeltà sugli animali è una sorta di preparazione a quello che può tramutarsi in violenza sull’essere umano o su un soggetto comunque più debole. Ci auguriamo quindi che vengano identificati al più presto i responsabili di simili atti di violenza e, nel contempo, chiediamo all’amministrazione comunale di avviare delle campagne di sensibilizzazione, che coinvolgano anche le scuole, per contrastare questo preoccupante fenomeno.