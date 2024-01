Tre incontri di Open Day al Comprensivo 1 Spataro Paolucci

È tempo di iscrizioni e di Open Day. Il Comprensivo 1 Spataro Paolucci invita alla Scuola “G. Spataro” i genitori che devono iscrivere i propri figli a tre giornate di Open Day per divulgare l’offerta formativa e le peculiarità che caratterizzano i tre ordini di scuola dell’Istituto.

· Merc. 17 gennaio alle 16,30 per la Scuola dell’Infanzia

· Giov. 18 gennaio alle 16,30 per la Scuola Primaria

· Venerdì 19 gennaio alle 17 per la Scuola secondaria di Primo Grado.

Il 17 gennaio per la Scuola dell’Infanzia sono previsti dalle 16,30 alle 17,30 dei laboratori creativi con i bambini, poi alle 17,30 ci sarà l’incontro con il Dirigente Scolastico. “La novità per l’Infanzia”, informa il Dirigente Scolastico, prof. Eufrasia Fonzo, “è che dal prossimo anno scolastico è previsto il prolungamento orario fino alle ore 17 per tutti i bambini che hanno i genitori entrambi lavoratori. Per accedere al servizio è sufficiente barrare la voce riportata nel modulo di iscrizione o nel modulo di riconferma. L’attivazione del servizio non avrà costi per le famiglie, ma sarà vincolata al numero di richieste che perverranno. Una bella opportunità per tutti coloro che lavorano.”

Il 18 gennaio per la Scuola Primaria sono previsti dalle 16,30 alle 17,30 tanti laboratori creativi con i bambini, poi alle 17,30 ci sarà l’incontro con il Dirigente Scolastico. “Per la Scuola Primaria sono veramente tante le novità” annuncia il dirigente. “Innanzitutto, la scuola avrà la conclusione a brevissimo dei lavori di tinteggiatura e di rifacimento del pavimento dell’atrio e della palestra. Inoltre, già da questo anno, sarà fruibile la parete immersiva e interattiva composta da 3 monitor interattivi che consentirà ambienti educativi integrati immersivi basati sulla metodologia della didattica esperienziale, con attività coinvolgenti che trasformano gli spazi scolastici in un grande ambiente di apprendimento permettendo ai bambini e ragazzi l’interazione con gli elementi degli scenari in ogni disciplina. E’ previsto inoltre l’uso delle licenze Mozaic per i vari dispositivi digitali per avere modo di approfondire tematiche, attività di studio, discipline in tutte le classi. Ci saranno tavoli interattivi che consentono di creare un ambiente di apprendimento più divertente, coinvolgente e personalizzato, in cui gli studenti possano sentirsi protagonisti. Sarà poi installata la Sala polisensoriale con Metodo Snoezelen, un ambiente che ha lo scopo di favorire il benessere dei bambini sia dell’Infanzia che della primaria, tramite la stimolazione dei cinque sensi. Trasmette relax, sicurezza, stimolazione dolce ed è caratterizzata dalla presenza di luci, fibre ottiche, luce solare, musica, stimolazione tattile, profumi. Inoltre, sempre per la Scuola Primaria, sono stati programmati sia per questo anno scolastico che per il prossimo, interventi formativi in un tempo extra scolastico finalizzati al rafforzamento delle competenze in lingua madre, lingua straniera, matematica e scienze, nonché degli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi sia per le classi a tempo pieno con la possibilità della permanenza dei bambini fino alle ore 17, che per le classi a tempo normale, strutturando una sinergia con il territorio.

Il 19 gennaio alle ore 17 ci sarà per la Scuola Media l’incontro con il Dirigente Scolastico. Come lo scorso anno ci sarà la possibilità di iscrivere i figli in uno dei tre plessi della scuola secondaria di primo grado “R. Paolucci”: Plesso Madonna dell’Asilo, Gabriellini e S. Maria del Sabato Santo. Inoltre, sarà presentato il Progetto Didattico Pilota di scuola digitale Apple School, che potrebbe introdurre l'uso dei tablet a scuola integrando la didattica tradizionale per sviluppare competenze digitali. L'obiettivo è trasformare l'apprendimento in un'esperienza innovativa, coinvolgendo gli studenti con lezioni quotidiane che combinano creatività e utilizzo del dispositivo digitale, senza sostituire la didattica tradizionale ma completandola con le migliori applicazioni educative di Apple Education.

Si ricorda che sarà possibile iscrivere i propri figli dal 18 gennaio al 10 febbraio 2024. Le iscrizioni on line sono obbligatorie per le classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo grado, ed è possibile accedere a Unica con la propria identità digitale SPID, CIE, CNS O EiDAS. https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni

Tutti sappiamo come è importante fare la scelta della scuola giusta, perché inciderà significativamente sulla qualità degli apprendimenti, sul successo formativo e sullo sviluppo delle competenze dei propri figli, vi aspettiamo proprio per questo numerosi ai nostri Open Day dell’Istituto Comprensivo 1 Vasto Spataro Paolucci: dove inizia il futuro.