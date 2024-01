“MENNA DISTRUGGE L’UNITÀ TERRITORIALE PER PERSEGUIRE ANACRONISTICI CAMPANILISMI”

C’è stato sconcerto e stupore nell’apprendere dalla stampa, della volontà del sindaco di Vasto Francesco Menna di non voler più fruire dei servizi dello Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Associazione dei comuni del Trigno Sinello. E’ un’azione che viola quel principio di unità economico-amministrativa territoriale, che nacque con l’Associazione dei comuni 25 anni fa. Un principio saldo a cui tutti i sindaci del territorio in questi decenni hanno tenuto fede, nonostante le diverse appartenenze politiche, nonostante le simpatie o antipatie personali. Quello di Francesco Menna è un atto che denota una totale mancanza di rispetto nei confronti del territorio, termine del quale troppo spesso si abusa, senza avere contezza di quel che significhi probabilmente.

Per 25 anni questo comprensorio ha ragionato con una comunità di intenti, ma oggi Francesco Menna ha deciso che Vasto non lavorerà più di concerto con gli altri 55 comuni dell’Associazione dei comuni del Trigno e Sinello. Francesco Menna deve essere cosciente che sta distruggendo l’unità di questo territorio, una visione unitaria di sviluppo che è sempre stata solida e mai intaccata da personalismi e campanilismi.

Lo Sportello Unico delle Attività Produttive ha dato per anni risposte veloci e concrete, a quanti hanno deciso di fare impresa nel Vastese, grazie ad un know-how che oggi viene messo in discussione da Menna, senza concrete ragioni. L’economicità nella gestione dello sportello unico (nonostante l’inadempienza per anni nei pagamenti del Comune di Vasto), insieme all’efficienza sono sempre stati motivo di vanto per il Vastese.

Ancor più lascia sgomenti che sia proprio il Presidente della Provincia a compiere tale atto campanilistico, lui che nel suo ruolo dovrebbe unire anziché dividere, lui che dovrebbe perseguire gli interessi di un’ampia comunità e non solo quelli di una “parte”.

L’Associazione dei Comuni del Trigno Sinello continuerà a sostenere gli interessi di tutta la comunità del Vastese, e delle imprese che vi faranno riferimento, con un unico e chiaro intento la crescita di questo territorio.

Auguro comunque, a chi vorrà fare impresa a Vasto di trovare la stessa efficienza dimostrata negli anni dall’Associazione dei Comuni del Trigno Sinello, affinché il tessuto economico dell’intero comprensorio continui a crescere.