L’A.R.D.A avrà due volontari da inserire come Protezione civile

Il Dipartimento per le Politiche Giovanile e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il Bando per la selezione di 52.236 operatori volontari da impiegare in progetti di Sevizio civile universale.

Tramite il CSV di Chieti e stato assegnato a L’A.R.D.A Associazione Regionale Down Abruzzo Sez. di Vasto ODV due volontari da inserire nel progetto” Autonomia in rete” il termine per le domande scade il 15 Febbraio ore 12,00 p.v.

Per chi fosse interessato Il bando e la domanda si possono scaricare dal nostro sito:www.ardalucedown.it

Nella sezione notizie :Servizio Civile oppure su Facebook: ARDA Vasto OdV.

Per informazione rivolgersi ai numeri 3890127707 o 3296503282.