STEFANO BONACCINI A SAN SALVO

Se il presidente del Partito democratico, nonché Governatore di una delle prime Regioni d'Italia, che in un tour de force di tre giorni lo porta dall'incontro con la Meloni e la Von der Leyen al basso Abruzzo, ha trovato il tempo in una fredda serata di gennaio di incontrare militanti e dirigenti nel circolo Pd di San Salvo può solo voler dire che Stefano Bonaccini ha amici significativi nella nostra città e nella nostra Provincia come Silvio Paolucci, Francesco Menna, Antonio Boschetti e Fabio Travaglini, con cui sono stati insieme per sei anni all'Aiccre. Cosa ovviamente positiva per chi fa politica nel centrosinistra.