"QUALCUNO HA MINACCIATO CHI VOLEVA PARTECIPARE"

NELLA MANIFESTAZIONE ELETTORALE DI SABRINA BOCCHINO, SVOLTASI A SAN SALVO NEL POMERIGGIO DI DOMENICA 20 GENNAIO, ALLA PRESENZA DEL SOTTOSEGRETARIO D'ERAMO E DELL'ALTRO CANDIDATO SANSALVESE NICOLA ARGIRO', LA BATTAGLIERA CONSIGLIERA REGIONALE LEGHISTA HA RIFERITO CHE SONO STATI MINACCIATI ALCUNI SUOI AMICI AFFINCHE' NON PARTECIPASSERO ALL'EVENTO ELETTORALE. LA BOCCHINO NON HA DETTO DA CHI SAREBBERO ARRIVATE LE MINACCE, MA SICURAMENTE SI TRATTA DI UN FATTO GRAVE CHE SPERIAMO NON SI RIPETA NELLE SUCCESSIVE INIZIATIVE, POICHE' - COME E' NOTO - SIAMO IN DEMOCRAZIA.

I LAVORI SONO STATI APERTI DA VITALE TORINO CHE HA REGALATO AL SOTTOSEGRETARIO D'ERAMO ED AL SEGRETARIO PROVINCIALE DEL CARROCCIO DUE SCIARPE.