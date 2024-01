A Vasto inaugurata la sede elettorale di Anna Bosco

E' stata ufficialmente inaugurata la sede elettorale della candidata alle Regionali Abruzzo per la provincia di Chietidi Anna Bosco. La quale ha dichiarato: “È stata una grandissima emozione essere travolti dall’affetto, aver percepito l’abbraccio e il sostegno di tutte queste persone. La condivisione seria delle idee, le proposte per cambiare, in un’ottica di dialogo aperto con gli elettori, sono fondamentali per portare avanti una politica fatta di contenuti, e non di occasioni mangerecce che trovano il tempo che trovano. I contenuti condivisi, insieme con la volontà di mettere in atto questi propositi, saranno l’humus ideale per far risplendere la nostra Regione, fuori da logiche di partito, senza sottomissioni imposte da Roma

Il Point Elettorale, sito in corso Garibaldi 60, ha accolto cittadini, esponenti locali e sostenitori che hanno parlato liberamente dei temi di questa campagna elettorale, delle problematiche della Regione Abruzzo da risolvere, creando un’atmosfera di coinvolgimento inclusivo e partecipazione.