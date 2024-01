SABRINA BOCCHINO ESPRIME SODDISFAZIONE PER L'INCONTRO DI SAN SALVO

‘La presenza di tanti amministratori è la dimostrazione che tutto il territorio mi è vicino. Stiamo lavorando insieme.’ Lo ha detto Sabrina Bocchino intervenendo all’incontro con la comunità di San Salvo in una gremita sala convegni alla Porta della Terra che ha rappresentato una nuova tappa del tour che la sta portando in tutto il territorio della provincia di Chieti. ‘Stiamo facendo questo tour che è vero che tante volte è faticoso però quando torniamo a casa siamo stanchi ma soddisfatti, soddisfatti perché abbiamo conosciuto gente nuova che si è avvicinata a noi, abbiamo conosciuto gente che noi rivediamo sempre, perché torniamo a parlare dei problemi, ma anche e soprattutto dei risultati che in questi cinque anni di amministrazione di centrodestra abbiamo ottenuto è importante.’

Parlando ai tanti presenti il consigliere regionale della Lega ha detto ‘Di leggi ne abbiamo fatte tante leggi importanti ma ne voglio ricordare una, anche perché l’elenco sarebbe lungo e tedioso. Sono stata la prima firmataria della prima legge approvata in Italia che ha dato contributi alle partite IVA che erano in difficoltà quando abbiamo avuto la pandemia, e questa per me è stata una grande soddisfazione. Abbiamo approvato, il mese scorso, la nuova rete sanitaria dopo 25 anni e ora bisogna lavorarci, ma piano piano arriveremo anche ad abbattere le liste d’attesa. Io di campagne elettorali ne faccio tantissime da sempre e in ogni campagna elettorale qualsiasi persona di centro, di destra o di sinistra ha fatto campagna elettorale sull’apertura del nuovo ospedale di Vasto. Finalmente dopo 25 anni abbiamo firmato l’Accordo di programma e ci sono i soldi del ministero e 40 milioni che ha messo la regione Abruzzo. È vero che l’ospedale non ci sarà fra 6 mesi, però avremo il nuovo ospedale che come saprete sarà a cavallo tra Vasto e San Salvo.’ ‘Credo sia davvero importante che il centrodestra rivinca – ha detto Bocchino - Siamo sulla buona strada e andremo a riprenderci un’altra volta la Regione Abruzzo e per la prima volta finalmente non avremo l’alternanza di destra e sinistra, dobbiamo avere altri cinque anni per poter finire, completare e ampliare quello che abbiamo fatto per l’Abruzzo che oggi è la Regione del centrosud che cresce maggiormente e per poterlo fare abbiamo bisogno della vostra fiducia.’ ‘Ho cercato di essere presente costantemente e di risolvere anche piccoli problemi che possono sembrare piccoli e che in realtà non lo sono - ha detto l’esponente del Carroccio - in tutti i paesi dell’entroterra, da S. Giovanni Lipioni a Schiavi d’Abruzzo, a Castiglione Messer Marino, dove siamo stati proprio l’altro giorno dove c’è il problema della messa in sicurezza del ponte sul fiume Sente e sono in stretto contatto con il nostro assessore alle infrastrutture della Regione Molise Michele Marone, verrà firmata a fine mese la convenzione e ci sono anche qua i 15 milioni di euro per mettere in sicurezza il ponte e a breve partiranno i lavori. È importante stare vicino al territorio sempre e costantemente e io credo di averlo fatto.’ Poi la stoccata a chi cambia partito molto facilmente. ‘Sono una mamma, sono una persona che fa politica da 38 anni per passione sempre dalla stessa parte. Quando io ho cambiato partito è perché non esisteva più il partito dove militavo.’ ‘Una persona che è coerente è coerente sempre, nella politica, nella vita, nelle amicizie, nel lavoro. Non si può cambiare partito come gira il vento perché vuol dire fare politica solo per il proprio tornaconto personale. Ci sono persone che nel giro di 3-4 anni hanno cambiato tre quattro partiti e mi spiegate che affidabilità vi danno queste persone. Voi avete un ruolo importantissimo perché quando votate votate persone che per i prossimi cinque anni faranno leggi che determineranno quella che sarà la vostra vita e dei vostri figli per il prossimo futuro e, quindi, dovete votare chi fa politica per passione, per il suo territorio, per la gente, che magari non fa politica per portare uno stipendio a casa o per sedere su una poltrona per avere potere.’ ‘Abbiamo una lista che è fortissima – ha aggiunto Bocchino - fatta di gente per bene, gente che lavora, perché vedete, la Lega fa una politica di buonsenso, di pragmatismo, come ci insegna ogni giorno il nostro leader Matteo Salvini.’

Presente all’incontro anche il sottosegretario al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Luigi D’Eramo. ‘Sono oggettivamente orgoglioso della lista che abbiamo composto anche sulla provincia di Chieti perché qualità, visione, lungimiranza, coerenza, determinazione li avete ascoltati nelle parole di Sabrina e di Niki. E questo mi inorgoglisce non soltanto come segretario regionale della Lega, ma principalmente mi inorgoglisce come cittadino abruzzese,’ ha detto D’Eramo che ha aggiunto ‘vedete sarebbe facile strappare qualche applauso giocando sulla incoerenza di alcuni candidatati del centrodestra anche in questa competizione elettorale, ma non lo faccio perché credo talmente tanto nella forza nobile della politica che ricordare, citare, sottolineare queste pagine brutte a cui abbiamo assistito rischierebbe di gettare del fango ulteriore sulla credibilità della politica e soprattutto su coloro i quali la politica la fanno con onore, con passione, con attaccamento ai loro territori e io credo che le nostre liste rappresentano esattamente questo.’ Sulla composizione delle liste il segretario regionale del Carroccio ha ricordato che ‘noi abbiamo lavorato mesi nella costruzione di liste credibili composte da donne e da uomini che avessero come primo tra i valori quello dell’attaccamento al proprio territorio e della coerenza nelle scelte e nella loro conduzione dell’attività politica amministrativa. Donne e uomini che fossero preparati da un punto di vista lavorativo e/o politico perché quando si manda qualcuno all’interno di un consesso che sia comunale, provinciale, regionale, parlamentare di deve fare la scelta con intelligenza.’ ‘La vera selezione della classe dirigente – ha sottolineato - la fanno gli elettori perché chi siederà nel prossimo Consiglio regionale saranno coloro i quali decideranno le sorti di ognuno di noi, ognuno di voi, delle nostre famiglie, saranno coloro che decideranno se le tasse in questa regione aumenteranno o diminuiranno, saranno coloro che avranno o non avranno la capacità di pianificare interventi di opere pubbliche, di infrastrutture, di strade, di ferrovie, diporti, di aeroporti, coloro cui noi delegheremo la rappresentanza, la gestione, il governo di questa regione anche nei rapporti con lo Stato e con l’Europa e, quindi, saranno coloro che decideranno se questa regione avrà uno sviluppo totale e completo nei prossimi vent’anni o no. E non si possono mandare persone a caso all’interno di un Consiglio regionale.’ ‘Chi va a sedersi all’interno del Consiglio regionale – ha aggiunto D’Eramo - deve avere una visione, un progetto di respiro per questa regione e noi questo progetto ce lo abbiamo. Lo abbiamo dimostrato in questi cinque anni dove la Lega si è caricata delle maggiori responsabilità di governo. I più grandi risultati ottenuti dal governo di centrodestra in questi cinque anni sono passati attraverso la produzione legislativa del gruppo della Lega e degli assessori della Lega. Abbiamo ridato credibilità a questa regione e abbiamo fatto in modo che l’Abruzzo tornasse centrale nella vita politica nazionale.’

L’incontro è stato introdotto da Vitale Torino, responsabile locale del Carroccio a San Salvo, che ha evidenziato come ‘l’unica persona che può veramente portare avanti il territorio è Sabrina Bocchino e cerchiamo ognuno di noi di fare il proprio necessario perché questo riesca.’

Spesso al fianco di Sabrina Bocchino nel viaggio lungo il territorio teatino, Maurizio Bucci, commissario provinciale della Lega, ha sottolineato che ‘ormai siamo dentro la campagna elettorale totalmente. Sabrina sta battendo il territorio della provincia di Chieti in maniera costante ed assidua ed è impressionante. È una macchina da guerra. Qualche giorno fa abbiamo fatto un giro sulle aree interne e devo dire che con Sabrina stiamo riscuotendo molti consensi anche con gli amministratori locali perché quando Sabrina si siede e dice quello che pensa, quello che vuole fare e quello che ha fatto riscuote in consenso straordinario.’ ‘Noi come Lega – ha detto Bucci - in provincia di Chieti siamo riusciti a mettere in piedi una lista importante e chiaramente i nostri consensi aumentano giorno dopo giorno. Vedo le serate che organizziamo e gli incontri che facciamo e cominciamo ad ottenere dei risultati importanti e questo significa anche che in provincia di Chieti ci giocheremo in futuro un ruolo importante. Io sono dell’avviso che dopo le elezioni, se le cose dovessero andare in una certa maniera, rivendicheremo certamente un ruolo importante per la provincia di Chieti e non posso che fare un in bocca al lupo a Sabrina che magari questo ruolo possa ricoprirlo lei e questo potrà essere fatto solo a una condizione, che tutti spingiamo il carro.’

Tra i presenti l’intervento del candidato Niki Argirò. ‘Io mi ero allontanato dalla politica – ha ricordato l’ex consigliere regionale - e cinque anni fa è stato il momento del mio rientro seppur indiretto quando in questa città ci siamo impegnati per te. Però si vedeva che già nel formare le liste si prendevano quelli arrivati all’ultimo momento e io certi nomi dissi subito questi prendono l’autobus come qualcuno lo sta prendendo oggi. Abbiamo un esempio soprattutto in questa città dove guarda caso qualcuno in tre anni ha cambiato quattro volte. Quindi dobbiamo stare molto attenti a far sì che la Lega non sia più un pulmino dove si sale e si scende a proprio piacimento, ma abbia una base stabile, persone serie che sposano il progetto. Sabrina è stata l’unica consigliera sempre lineare, non ha mai tradito il partito, ha sempre fatto ciò che le veniva detto dal coordinatore, chiunque esso fosse, Sabrina ha sempre messo il partito al di là di tutto.’ Riguardo al rapporto con la compagna di lista Argirò ha chiarito ‘cerchiamo di fare sinergia. Nella mia conferenza stampa ho detto con chiarezza e sono stato molto preciso ed onesto su quello che è il rapporto che deve legare me e Sabrina sul territorio dove Argirò e Sabrina devono andare parimenti laddove ovviamente c’è una simpatia reciproca perché diventare avversari sul territorio fa un danno al partito, fa un danno a noi stessi. L’intelligenza deve essere quella di supportarci in questo territorio dove gli interessi sono comuni e vi posso dire che io Sabrina la sto trovando da tante parti e vuol dire che Sabrina sta lavorando bene.