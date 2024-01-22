CONSEGNATA TARGA COMMEMORATIVA IN MEMORIA DI BRUNO CORBI

ALLA PRESENZA DEL SENATORE MICHELE FINA E DELL'EX CONSIGLIERE REGIONALE GIOVANI D'AMICO, ARNALDO MARIOTTI, PER CONTO DELLA FONDAZIONE ABRUZZO RIFORME, HA CONSEGNATO UNA TARGA COMMEMORATIVA ALLA MEMORIA DI BRUNO CORBI, IL DEPUTATO CHE NEL 1950 RIUSCI' A IMPEDIRE A SAN SALVO QUEL CHE SI SAREBBE VERIFICATO UNA SETTIMANA DOPO A LENTELLA OSSIA CHE I CARABINIERI SPARASSERO SUI CONTADINI CHE STAVANO MANIFESTANDO PER LA SDEMANIALIZZAZIONE DELLE TERRE CIVICHE DEL BOSCO MOTTICCE.
A RITIRARE LA TARGA (DOPO LA PROIEZIONE DEL DOCUFILM “UN COMPAGNO DI NOME ENRICO” AVVENUTA ALL'EX MATTATOIO DI ROMA DOMENICA 21 GENNAIO) PER CONTO DELLA FAMIGLIA CORBI, IL NIPOTE ALESSANDRO CHE HA ANCHE CONFERMATO QUANTO GIA' PROMESSO DALLA SORELLA MARIA OSSIA CHE LA SECONDA E TERZA GENERAZIONE DEI CORBI FARANNO VISITA AI LUOGHI DOVE SI SVOLSERO I FATTI DEL ‘50 IN CONCOMITANZA CON IL SETTANTAQUATTRESIMO ANNIVERSARIO DELL’OCCUPAZIONE DEL BOSCO MOTTICCE.
QUI SOTTO IL VIDEO DELLA CERIMONIA