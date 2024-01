Seconda edizione de “I Venerdì della Salute” promossi dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune di San Salvo per promuovere la prevenzione sanitaria in collaborazione con il Centro Tfm di San Salvo e il Consorzio Matrix. Cinque gli appuntamenti in calendario dal 26 gennaio al 24 maggio in altrettanti venerdì sul tema “Un percorso ben-essere dall’età adulta in poi” ospitati dalle ore ore 15:00 il Centro diurno per anziani “Evaristo Sparvieri” in via Liquirizia.

“Ringrazio il Centro Tfm per aver messo a disposizione i professionisti della salute – spiega l’assessore alle Politiche sociali Gianmarco Travaglini – per un confronto diretto con i medici per affrontare, da diverse angolazioni, aspetti riguardanti la prevenzione e la cura sanitaria su alcune patologie specifiche”. Si comincia venerdì 26 gennaio con il dottor Stefano Formisano che parlerà delle patologie dell’apparato respiratorio.

Il calendario:

26 gennaio: Le patologie dell’apparato respiratorio – dott. Stefano Formisano

25 febbraio: La chirurgia ortopedica – dott. Leonidas Kontochristos

22 marzo: La riabilitazione dopo la chirurgia ortopedica – dott. Tommaso Di Casoli

19 aprile: Il laboratorio analisi di routine – dott. Franco Della Pelle e dott. Giuseppe Forte

24 maggio: Bene-Essere fisico e mentale – dott.ssa Claudia Sacchet