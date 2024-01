COMUNICATO STAMPA sull' incendio del 17 gennaio 2024

Accogliamo con gradimento la nota di risposta da parte di Stogit relativa all’evento del 17 gennaio verificatosi presso l’impianto di stoccaggio di fiume Treste in contrada Montalfano, nella quale si impegnano a condurre un’attenta analisisull’accaduto rassicurando nuovamente la popolazione sulla totale assenza di pericoli o impatti negativi sulle persone e sull’ambiente.

Dopo nostra sollecitazione inviata sia al sindaco, sia alla Snam nella persona del responsabile dott. Alessandro Troiano, riguardo la preoccupazione della cittadinanza spaventata per la propria incolumità, per la mancanza di idonea informazione sulle modalità di attuazione del piano di emergenza e oltremodo per la qualità dell’aria, tema a noi particolarmente a cuore che ci ha visti protagonisti in molteplici attività amministrative tra cui una raccolta firma che ha visto coinvolta la cittadinanza tutta, riscontriamo con soddisfazione la disponibile, già rappresentata nel lontano 15 febbraio 2023 ma mai presa seriamente in considerazione dall’attuale maggioranza, della azienda a collaborare a livello economico per l’installazione di idonee centraline per il monitoraggio della qualità dell’aria.

Siamo soddisfatti di aver intrapreso un dialogo costruttivo con la Stogit per la tutela dell’incolumità delle persone e la salubrità dell’aria che respiriamo. La disponibilità manifestata, amministrativa ed economica, sarà di certo investimento per migliorare la vita della nostra contrada che da anni subisce la presenza di tale impianto. Riteniamo giusto che buona parte delle royalties vengano spese per dare decoro alla piazza, importante punto di aggregazione per la contrada; per la costruzione di marciapiedi, per la realizzazione di interventi di mitigazione degli impatti ambientali e tanti altri progetti che insieme agli abitanti ci impegneremo ad individuare. Oltremodo, a seguito di nostra sollecitazione, accogliamo la notizia, di recente diramazione, della volontà dell’attuale maggioranza di convocare un consiglio comunale straordinario e urgente a Montalfano, per garantire il giusto confronto, la più ampia partecipazione e l’individuazione di idonee misure da intraprendere.

Rimarchiamo il nostro costante impegno, mettendoci a disposizione per intraprendere azioni giuste a salvaguardare la contrada tutta.