RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI CALAMITÃ€ NATURALE DELLA PERONOSPERA

"Esprimo grande soddisfazione per la sottoscrizione del decreto che riconosce lo stato di calamità naturale per l'agricoltura abruzzese colpita fortemente dagli effetti del maltempo del 2023 e dai gravi danni causati dalla peronospora." È quanto afferma in una nota il Presidente della Commissione "Territorio, Ambiente e Infrastrutture" della Regione Abruzzo Manuele Marcovecchio.

"Già dallo scorso anno mi ero tempestivamente confrontato con l’Assessorato all’Agricoltura e gli uffici competenti, nonché con il Presidente della Commissione Agricoltura, che da subito si erano attivati per mettere in atto azioni per il monitoraggio e il contrasto della peronospora. Grazie al decreto, sarà finalmente possibile attivare le misure di supporto necessarie agli agricoltori colpiti che, entro 45 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, potranno presentare la documentazione necessaria alla richiesta di risarcimento dei danni. Un altro segnale incisivo - conclude Marcovecchio - per tutelare il duro lavoro dei nostri agricoltori e l’intero comparto agricolo abruzzese, settore trainante del tessuto economico regionale."