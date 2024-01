Il Ministro firma lo stato di calamità per la peronospora

“Intendo ringraziare personalmente il Ministro Francesco Lollobrigida per aver firmato lo stato di calamità naturale in Abruzzo in difesa dei viticoltori. Un risultato figlio di un accurato lavoro di documentazione fornita dalla Regione Abruzzo al Ministero, che rappresenta un passo cruciale per attivare tempestivamente le misure di supporto necessarie. Come annunciato dal Presidente Marsilio, i criteri per il risarcimento terranno conto dell'incidenza del danno sul territorio, riconoscendo l'Abruzzo come la regione più colpita in Italia dalla peronospora, e quindi destinataria della maggior quota dei fondi per il risarcimento. È solo attraverso azioni concrete e tempestive che possiamo intervenire in maniera definitiva ed efficace per tutelare i nostri viticoltori e il fondamentale settore agricolo abruzzese”.

È quanto ha dichiarato Carla Zinni, Vicesindaco di Casalbordino.