Giornata della Memoria a Vasto di Italia nostra del vastese

Domenica 21 gennaio i soci di Italia Nostra del Vastese hanno riflettuto sullo sterminio degli Ebrei ad opera dei nazifascisti facendo tappa al Parco della Casina Vanvitelliana di Bacoli, dove, dal 1921 è esposto in forma permanente uno dei cinque vagoni ancora esistenti in Italia usati per il trasporto dei deportati nei campi di sterminio nazisti dopo l’armistizio. È stato denominato “Vagone della Memoria”, uno dei tanti che tematicamente si ricollega a quanto visitato nel pomeriggio nel «Museo Nazionale Ferroviario » di Pietrarsa a Portici.

In occasione della “Giornata della Memoria”, ci piace associare quel vagone solitario al campo di internamento per ebrei di Istonio Marina (luglio 1943- 5 novembre 1943), ma anche al vescovo di Vasto (dal 24 luglio 1982 al 15 luglio 1984) Vincenzo Fagiolo, dichiarato «Giusto tra le nazioni» nel 1983.

Va ricordato, inoltre, che, in data 24 ottobre 1943, morì nel campo di internamento di Istonio Marina, il deportato ebreo Nicola Poras, residente allora nell’italiana Fiume. E’ stato sepolto nel cimitero di Vasto.

Il 27 gennaio 2024, alle ore 16,00, invitiamo tutti gli interessati a un minuto di raccoglimento di fronte all’ingresso del cimitero vecchio di Vasto, dopo una breve commemorazione tenuta dal prof. Luigi Murolo.