GLI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI VASTO PER IL GIORNO DELLA MEMORIA

In occasione del Giorno della Memoria l’Amministrazione comunale, insieme alle scuole cittadine, alla Consulta giovanile, all’ANPI di Vasto e all’Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti, e a.c.m. ha organizzato un ricco programma di appuntamenti.

“Anche quest’anno in occasione del Giorno della Memoria - ha evidenziato il sindaco Francesco Menna - ricorrenza celebrata il 27 gennaio per commemorare le vittime dell'Olocausto abbiamo programmato delle iniziative per sensibilizzare la cittadinanza su questa solenne ricorrenza. Compito delle Istituzioni è fare in modo che quelle vicende, quei ricordi, diventino memoria collettiva, patrimonio condiviso di una comunità, per evitare che possano ripetersi in futuro”.

IL PROGRAMMA

Mostra “Sterminio in Europa” a cura dall’Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti

dal 22 al 27 gennaio presso l’I.T.S.E.T. Filippo Palizzi dalle ore 08:30 alle ore 12:30

dal 31 gennaio al 10 febbraio presso il Polo Liceale “Raffaele Mattioli” dalle ore 08:30 alle ore 12:30

Venerdì 26 gennaio ore 11:00 Scuola Media “Gabriele Rossetti”

Testimonianza di un ex deportato

Evento a cura degli studenti della Scuola Media “Gabriele Rossetti”

Sabato 27 gennaio ore 10:00 Vasto Marina - Piazza Rodi

Deposizione di una corona d’alloro al cippo commemorativo del campo di internamento di Istonio Marina

Sabato 27 gennaio ore 16:30 Sala Pinacoteca di Palazzo d’Avalos

Memoria storica della Shoah

Evento a cura della Consulta Giovanile di Vasto e dell’A.C.M.

Sabato 27 gennaio ore 17:00 e ore 21:00 Teatro Rossetti

“Il silenzio dell’anima” Spettacolo teatrale a cura degli studenti dell’I.I.S. “Enrico Mattei”

Sabato 3 febbraio ore 18:30 Teatro Rossetti

“Saint Louis: la nave della speranza”

Spettacolo teatrale a cura dell’ANPI di Vasto e degli studenti dell’I.I.S. Pantini-Pudente