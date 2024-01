DOMENICA 28 GENNAIO L'ASSOCIAZIONE “I CORI E LE TRADIZIONI” IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE “LU PULGENELLA ” ORGANIZZA UNA SFILATA IN MASCHERA A CASTIGLIONE MESSER MARINO, PARTENDO DA CONTRADA PADULO ALLE 13 PER POI RAGGIUNGERE IL CENTRO STORICO.

La data della sfilata è stata anticipata rispetto agli anni scorsi, perché nei prossimi mesi l' Associazione sarà impegnata in diverse trasferte fuori regione: Trentino, Marche, Roma ecc.