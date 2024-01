Consegna del riconoscimento Plastic Free a San Salvo il 9 marzo

“E’ stato assegnato al Comune San Salvo il riconoscimento di Comune Plastic Free”. Ad annunciarlo il sindaco Emanuela De Nicolis che ha appreso come ieri, nel corso della terza edizione dell’iniziativa promossa dall'associazione Plastic Free Onlus a Montecitorio, sono stati resi noti i nomi delle 111 amministrazioni comunali che hanno superato i criteri di valutazione fissati dall’organizzazione di volontariato che dal 2019 è impegnata a contrastare l’inquinamento dell’ambiente dalla plastica.

“Il Comune di San Salvo – aggiunge il sindaco – da anni è impegnato in attività di sensibilizzazione del rispetto dell’ambiente e in particolare invitando i cittadini a porre grande attenzione nell’eseguire la raccolta differenziata. Un impegno che, solo se condiviso con i cittadini, potrà dare risultati importanti contro l’uso della plastica per ridurne i rifiuti. Attività svolta facendo rete collaborando con l’associazionismo”.

Il riconoscimento a forma di tartaruga verrà consegnato al Comune di San Salvo il prossimo 9 marzo a Milano da Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus, nel corso di una manifestazione che si svolgerà nel Teatro Carcano. “Abbiamo condiviso sin da subito le proposte di adesione di Floriana e Agnese Catalano, referenti locali di Plastic Free Onlus, che ringrazio per l’impegno e la passione che trasmettono assieme ai numerosi volontari – commenta l’assessore all’Ambiente Tony Faga – nel promuovere e sensibilizzare nelle pubbliche amministrazioni la cultura del contrasto all’inquinamento della plastica”.

Nello scorso giugno il Comune di San Salvo ha sottoscritto il protocollo d’intesa con l’associazione Plastic Free Onlus, della durata di due anni, che prevede lezioni di educazione ambientale nelle scuole, informazione e sensibilizzazione on line sui social, informazione e sensibilizzazione attraverso stand sulle tematiche ambientali, passeggiate ecologiche e turistiche nel territorio e segnalazione di abbandono rifiuti in maniera abusiva.

“Voglio infine ricordare che lo scorso anno – conclude l’assessore Faga – con Floriana e Agnese Catalano abbiamo svolto, con il contributo dei volontari dell’associazione, la pulizia di alcuni luoghi della città come la pista ciclabile, la zona industriale o la spiaggia liberandoli dalla plastica e dai rifiuti”.