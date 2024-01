PUBBLICANDO LE ULTIME 4 FOTO CHE CI SONO STATE INVIATE DA UN NOSTRO AFFEZIONATO LETTORE POSSIAMO SOLO DIRE CHE

A SAN SALVO NON SI E' CAPACI DI RISOLVERE QUESTO PROBLEMA .

E' INUTILE FARE I TAVOLI CON ARTA E ASL SE POI NON SI E' CAPACE DI TROVARE UNA SOLUZIONE AFFINCHE' CHI PARCHEGGIA PER INTERE GIORNATE, NELLA CITTA' DELLA NUOVA LOGISTICA, ABBIA MODO DI NON SPORCARE, DI NON BUTTARE I RIFIUTI E DI FARE I PROPRI BISOGNI DIGNITOSAMENTE.

I CITTADINI RIFLETTANO SULLA MANIFESTA INCAPACITA' A RISOLVERE QUESTO PROBLEMA