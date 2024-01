IL COMUNE "RISPONDE" AL COMITATO CAMBIAVENTI

E’ stato convocato, su specifica richiesta già da alcune settimane di questa Amministrazione comunale, e precisamente del sindaco e del presidente del Consiglio, il tavolo tecnico che vedrà seduti uno di fronte all’altro, il Comune di San Salvo, l’Arta e la Asl per analizzare la situazione ambientale dell’area industriale di Piana Sant’Angelo.

Amministratori e tecnici si ritroveranno mercoledì prossimo 31 gennaio per confrontarsi e relazionare sul monitoraggio dell’aria, competenza dell’Arta e attivare punti di rilevamento.

A San Salvo l’Arta opera con una sede come distretto sub provinciale. C’è un monitoraggio a cadenza trimestrale, attraverso controlli rigorosi effettuati sulle aziende degli scarichi in atmosfera.

In tutti in questi anni è stata alta la preoccupazione dell’Amministrazione comunale nel sollecitare un livello che fosse sempre alto in questo territorio senza proclami e piuttosto promuovendo approfondimenti competenti sull’analisi dei dati e delle patologie legate all’inquinamento atmosferico, dai quali è risultato sempre un livello in netta corrispondenza con la media regionale.

Quanto all’inquinamento da traffico veicolare, tutti ricordano come per diminuirlo in un luogo ad alta intensità come la strada adiacente le nostre scuole superiori, venne creata una circolazione che ha abbattuto i livelli di smog.

Apprezzabile dunque la sensibilità dei cittadini nel voler costituire un comitato, ricordando loro che l’Amministrazione è sempre stata e sempre sarà al loro fianco.

Sospetta, al di là della preoccupazione di ribadire che nulla a che vedere con il delicato e prossimo momento elettorale, è la tempistica in questa situazione dove non risulta un’emergenza ambientale.

Siamo convinti che buona prassi sia quella del fare, buon metodo di lavoro sia sempre quello di mantenere alto il livello di attenzione, ma la vera risposta è quella dell’azione continua che ha caratterizzato in questi anni l’Amministrazione comunale di San Salvo.

Il Sindaco

Emanuela De Nicolis

Il Presidente del Consiglio comunale

Tiziana Magnacca