APERTI CINQUE COMITATI ELETTORALI DI SABRINA BOCCHINO IN PROVINCIA DI CHIETI

Aperte le porte dei comitati elettorali di Sabrina Bocchino, consigliere regionale ricandidata con la Lega alle elezioni regionali in programma il 10 marzo in Abruzzo. Sono cinque le sedi nei comuni del collegio elettorale in provincia di Chieti, e in particolare: a Vasto, in corso Europa n.1; a San Salvo, in via Roma n.19/21; a Francavilla al Mare, in via Gabriele D’Annunzio n. 43; a Guardiagrele, in via Roma n.55; a Casoli, in corso Umberto n. 46.

"Oltre al tour che porto avanti da settimane, girando in lungo e in largo la nostra provincia, ho pensato a luoghi di incontro che saranno importanti punti di riferimento in questa campagna elettorale - spiega Bocchino - Un ulteriore modo per essere presente e stare vicina agli elettori e a tutte le persone che credono in me e nel mio programma, verso la riconferma del centrodestra alla guida della Regione per altri 5 anni".