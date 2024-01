“BIBLIOGRAFIA DEL GRAN SASSO d’ITALIA” in TOUR

Prosegue con successo il tour di presentazione della "Bibliografia del Gran Sasso d'Italia" di Lina Ranalli (Ricerche&Redazioni, 2023), suscitando notevole interesse tra gli appassionati di montagna e non solo. Il Gran Sasso d'Italia occupa un posto centrale nei cuori degli abruzzesi, e l'autrice Lina Ranalli, con la sua opera, mette a disposizione di tutti un archivio storico che spazia dal 1576 ai giorni nostri, permettendoci di esplorare la storia di questa magnifica montagna.

Dopo la prima presentazione dell'opera a Isernia il 18 novembre 2023, di cui abbiamo già scritto su Trigno.net, sono state organizzate presentazioni in varie località, tra cui L'Aquila, Teramo, Roma, Campli, e molte altre. I prossimi appuntamenti da non perdere sono:

• Giovedì 1° febbraio a LANCIANO: presso CAI Lanciano in Via dei Frentani, 4, alle ore 21:30.

• Venerdì 16 febbraio a ISOLA DEL GRAN SASSO: Borgo San Lorenzo presso CAI Isola Del Gran Sasso, alle ore 19.

• Venerdì 1° marzo ad ARSITA: presso CAI di Arsita nel centro storico, alle ore 19.

Durante l’evento, l'autrice sarà disponibile per rispondere alle domande del pubblico.

"Bibliografia del Gran Sasso d'Italia" Nella prefazione all'opera, l'autrice scrive: "La prima e organica bibliografia del Gran Sasso – scrive l'autrice nella sua premessa all'opera –, la "Bibliografia Generale del Gran Sasso d’Italia", opera degli autori aquilani Carlo Console, Bernardino Romano e Carlo Tobia, risale al 1982: nomi autorevoli in tema di Gran Sasso, ai quali va la mia riconoscenza per aver battuto la traccia."

Lina Ranalli, già autrice dell'"Atlante Storico del Gran Sasso d’Italia" (2012, con Silvio Di Eleonora e Fausto Eugeni) e curatrice de "Il Corno Piccolo" di Ernesto Sivitilli (2013, rist. anast. ed. 1930), presenta questo volume con prefazione di Luigi Ponziani e introduzione di Fausto Eugeni. Il libro rappresenta il più ampio e completo repertorio bibliografico commentato mai realizzato sulle tematiche riguardanti il Gran Sasso, offrendo una sorta di grande racconto dei racconti sulla montagna più alta e amata degli Appennini.

L'opera raccoglie le schede di 3226 pubblicazioni per uno sviluppo cronologico che va dal 1576 al 2023, coprendo 447 anni di storie, racconti e resoconti sul Gran Sasso, tra scienza e letteratura, esplorazione e tradizioni, natura e cultura.

Citando la prefazione di Luigi Ponziani: “… Il Fiscellus Mons dei romani, la montagna ombelico d’Italia, ha da sempre attratto l’attenzione e la curiosità di viaggiatori, letterati, scienziati che in esso hanno trovato un luogo tra i più suggestivi e degni della massima considerazione..."

E dall'introduzione di Fausto Eugeni: “… L’idea di avviare una raccolta sistematica degli scritti sul Gran Sasso nacque all’inizio degli anni 2000 sulla scia delle carte tematiche ideate dalla casa editrice Ricerche&Redazioni... Di certo questa bibliografia offre ricchezza e novità di informazione che si presentano qui con un più che cospicuo numero di titoli, riguardanti l’argomento Gran Sasso da punti di vista innumerevoli e i più diversi..."



Pubblicato da Ricerche&Redazioni nel novembre 2023, il volume conta 632 pagine e ha un prezzo di copertina di € 40. Foto da facebook di Lina Ranalli.