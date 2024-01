Tavolo tecnico nel Comune di San Salvo sulla qualità ambientale dell’aria

Si è tenuto questa mattina presso il Comune di San Salvo il tavolo tecnico convocato dal sindaco Emanuela De Nicolis e dal presidente del Consiglio comunale Tiziana Magnacca in merito al tema della qualità ambientale dell’aria nella nostra città. Per l’Arta (Agenzia regionale per la tutela ambientale) sono intervenuti il dottor Massimo Giusti e il dottor Massimo Di Gennaro dell’Arta, per la Asl 02 Abruzzo la dottoressa Tonia Garzarella del Servizio di Igiene Epidemiologica e il dottor Giuseppe Torzi del Dipartimento di Prevenzione.

Il dottor Giusti e i medici della Asl 02 Abruzzo non hanno evidenziato particolari criticità, tuttavia su sollecitazione del sindaco e del presidente del Consiglio comunale, si è convenuto di mettere in campo una serie di azioni finalizzate a rassicurare la cittadinanza, che verranno illustrate in una prossima conferenza stampa.