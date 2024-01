STOP ALL’ABBANDONO DELLE DEIEZIONI CANINE IN CITTA’

Parte il nucleo di Polizia Locale anti randagismo. Ci saranno controlli per verificare il regolare uso di guinzaglio, museruola e collare. “Tolleranza zero rispetto all’abbandono delle deiezioni canine per le strade cittadine. E’ il duro monito del sindaco di Vasto Francesco Menna. La presenza di escrementi di animali su strade e marciapiedi dimostra chiaramente il mancato rispetto delle più semplici regole di senso civico. E ’obbligatorio munirsi di sacchetto per le deiezioni e provvedere all’immediata rimozione utilizzando - ha detto il sindaco Francesco Menna - gli appositi raccoglitori collocati in diverse zone della città. Invito i cittadini a inviarmi foto, video e segnalazioni di responsabili di abbondono di deiezioni canine”.

“Saranno aumentati i controlli che verranno effettuati - ha aggiunto l’assessore alla Polizia locale Carlo Della Penna - prevalentemente da agenti in borghese. Inoltre a breve sarà portato in Consiglio comunale il regolamento con l’aumento al massimo delle sanzioni per i proprietari indisciplinati di animali da affezione. Invitiamo ad una civile collaborazione i proprietari degli animali a quattro zampe, al fine di tenere decorosa la nostra Città”.

L’assessore alle Politiche per la difesa e la tutela degli animali, Paola Cianci ha concluso: “Dobbiamo insistere con la sensibilizzazione alla cura degli animali e soprattutto tutelare le tante persone che con attenzione rispettano le regole. Per questo è giusto applicare maggiori sanzioni ai trasgressori che non raccolgono le deiezioni canine al fine di non vanificare chi al contrario si impegna da sempre in tal senso.”.