Da domani l’Abruzzo alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo

Prende il via domani, per concludersi martedì 6 febbraio la BIT- Borsa Italiana del Turismo, al quale l’Abruzzo partecipa con il coordinamento congiunto dell’Assessorato regionale al Turismo e delle Camere di Commercio Chieti-Pescara e Gran Sasso d’Italia e l’allestimento di uno spazio espositivo di circa 300 mq su due piani, all’interno del quale saranno ospitati più di 30 operatori turistici regionali e un’area eventi per la presentazione di progetti di promozione del territorio.

Molte altre le iniziative che saranno presentate nel corso dei tre giorni di fiera, prodotti diversificati tra mare e montagna ma anche proposte innovative su progetti specifici legate ai cammini ai parchi e alla scoperta delle bellezze paesaggistiche ed archeologiche dell’entroterra, con particolare attenzione ai borghi per valorizzare arte, tradizione, buona cucina e relax, benessere della persona e salvaguardia dell’ambiente insieme a proposte di vacanza attiva ed esperienziale:

Nella prima giornata saranno tre gli ospiti d’onore del programma istituzionale alla presenza dell’assessore al Turismo Daniele D’Amario: alle 13,15 direttamente da Sanremo - dove sono in svolgimento le prove del Festival della canzone italiana – arriverà il direttore d’orchestra Enrico Melozzi per raccontare l’esperienza della “Notte dei Serpenti” e il progetto di valorizzazione delle tradizioni musicali abruzzesi e per regalare ai visitatori della fiera anche un’originale performance musicale.

Ci saranno anche due importanti momenti dedicati all’enogastronomia con gli show cooking di Marcello Spadone (ore 12) cuoco e patron del ristorante La Bandiera di Civitella Casanova che con il suo “Orto nel piatto” ispira ai prodotti e ai piatti della tradizione contadina dell’entroterra pescarese in chiave contemporanea, e di Davide Pezzuto chef del D.One di Montepagano che invece alle 14 condurrà i visitatori in un ideale percorso dal Gran Sasso all’Adriatico con due piatti di forte impatto creativo. Entrambe le esibizioni saranno accompagnate dai calici di spumanti Abruzzo DOP.

Interessanti e di grande interesse gli altri incontri dedicati alle iniziative turistiche nei rispettivi territori organizzati dalle Camere di Commercio di Chieti-Pescara (ore 11 e ore 16) alla presenza del vicepresidente vicario Lido Legnini e di alcuni operatori, e della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia (ore 15) con la presidente Antonella Ballone e del vice segretario generale Salvatore Florimbi.

Il ricco programma della prima giornata vedrà protagonisti, inoltre, il Comune di L’Aquila (ore 11,30) con l’assessore al Turismo Ersilia Lancia che presenterà la candidatura a Capitale italiana della Cultura 2026 e l’ARTA Abruzzo (ore 15,30) con gli ultimi sviluppi del progetto “Abruzzo Regione del Benessere” alla presenza del direttore generale Maurizio Dionisio, del direttore tecnico Massimo Giusti e del funzionario Sergio Croce.

Dedicati a “Ecoturismo e fauna, tra opportunità e criticità” la conferenza organizzata alle 16,30 dal Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e al “Diorama Festival” (ore 17) la presentazione da parte dei comuni di Montesilvano e di Città Sant’Angelo.

All’interno dello stand Abruzzo i visitatori potranno anche fare una particolare esperienza nell’area metaverso: grazie alla realtà virtuale, alla realtà aumentata e con l’aiuto del QR Code, sarà possibile vivere un’esperienza immersiva nei principali luoghi di culto abruzzesi.

Programma

DOMENICA 4 FEBBRAIO

Ore 11:00 – La valorizzazione delle iniziative per la crescita turistica del territorio

A cura di Camera di Commercio Chieti – Pescara

Intervengono:

Daniele D'Amario - Assessore al Turismo Regione Abruzzo

Lido Legnini - Vicepresidente Vicario Camera di Commercio Chieti Pescara

Claudio Di Dionisio - Referente progetto Active Abruzzo

Paolo Setta - Referente progetto Abruzzo attrattivo

Claudio Ucci - Referente progetti di educational tour ed incoming sul territorio

Ore 11:30 - L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026

A cura di Comune de L’Aquila

Intervengono:

Ersilia Lancia, Assessore al Turismo e alla promozione dell'immagine della Città dell'Aquila

Daniele D'Amario - Assessore al Turismo Regione Abruzzo

Ore 12:00 – Cooking show: “L’orto nel piatto”

Chef Marcello Spadone

Ristorante “La Bandiera” – Civitella Casanova (PE)

Ore 13:15 – Cultura e tradizione musicale abruzzese: “Notte dei Serpenti” 2024

A cura di Regione Abruzzo – Assessorato al Turismo, in collaborazione con Enrico Melozzi – Direttore d’orchestra

Ore 14:00 – Cooking show: “Dal Gran Sasso all’Adriatico”

Chef Davide Pezzuto

Ristorante “D.ONE” – Montepagano (TE)

Ore 15:00 – Presentazione iniziative Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia per l’attrazione turistica

A cura di Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia

Intervengono:

Antonella Ballone - Presidente Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia

Salvatore Florimbi - Vicesegretario Generale Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia

15:30 – La certificazione con il brand Abruzzo Regione del benessere

A cura di Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente – ARTA Abruzzo

Intervengono:

Daniele D'Amario - Assessore al Turismo Regione Abruzzo

Maurizio Dionisio - Direttore Generale di ARTA Abruzzo

Massimo Giusti - Direttore Tecnico di ARTA Abruzzo e RUP del programma “Abruzzo Regione del Benessere”

Sergio Croce - Funzionario Tecnico ARTA Abruzzo

Ore 16:00 – Le nuove progettualità per lo sviluppo turistico del territorio

A cura di Camera di Commercio Chieti-Pescara

Intervengono:

Daniele D'Amario - Assessore al Turismo Regione Abruzzo

Lido Legnini - Vicepresidente Vicario Camera di Commercio Chieti Pescara

Tosca Chersich - Dirigente Area Promozione e Sviluppo del Territorio CCIAA Chieti Pescara

Francesca Schunck - Referente “Abruzzo Wedding Destination”

Giancarlo Alfani - Referente Mototurismo in Abruzzo”

Antonio Corrado - Referente “Il Cammino dei Tratturi”

Ore 16:30 – “Ecoturismo e fauna, tra opportunità e criticità”

A cura di Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

Intervengono:

Luciano Sammarone - Direttore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

Daniela D'Amico - Responsabile Comunicazione del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

Umberto Esposito - T.O.

Cesidio Pandolfi - T.O.

Ore 17:00 – DIORAMA Festival – Edizione 2024

A cura di DIORAMA APS – Comune di Montesilvano - Comune di Città Sant’Angelo

Intervengono: