Nuovo Direttivo e Giuria tecnica al lavoro per i volumi arrivati al Premio Letterario Emily

Prosegue a gonfie vele l'organizzazione della seconda edizione del Premio Letterario Emily “I mille volti della violenza”. Il nuovo Direttivo, presieduto da Teresa Maria Di Santo, ha già ricevuto un cospicuo numero di libri che parteciperanno al concorso che vedrà a settembre il suo epilogo con la cerimonia di premiazione presso i Giardini di Palazzo D'Avalos a Vasto. La Giuria tecnica si è già messa al lavoro per selezionare i dieci finalisti che saranno scelti entro il mese di luglio p.v.

La scadenza per la presentazione dei volumi al concorso è stata fissata per il 15 aprile 2024 e per quest'anno il Direttivo ha inserito la novità della sezione riservata alle Scuole che tanto interesse sta suscitando. Tante le case editrici interessate dal Premio che, dopo il successo della prima edizione, sta prendendo una rilevanza notevole nell'ambito dei concorsi letterari a tema e grande la soddisfazione dell'Associazione Emily Abruzzo, di Unione Nazionale Vittime (UNaVi) e di Comune di Vasto che organizzano e patrocinano l'evento.