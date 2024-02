MOBILITAZIONE NAZIONALE GIOVEDÃŒ 15 FEBBRAIO A ROMA

Alleanza Sociale per la Sovranità Alimentare

Altragricoltura Confederazione per la Sovranità Alimentare

ANA-UGL (Popolo Produttivo)

ASPAL Lazio( Produttori Agricoli Lazio)

Le Partite IVA Italia

Comitato Nazionale dei Balneari (Popolo Produttivo)

Coordinamento Difesa Patrimonio Bufalino

Manifestazioni per la Libertà VDA (Valle d’Aosta)

Movimento Interregionale Salviamo l’Allevamento di Territorio

Rete dei Municipi Rurali

Soccorso Contadino

UPI Unione Pescatori Italiani

Comitato Nazionale Balneari

Tni Horeca Ristoratori

Associazione Pescatori a Tavola

Associazione Sifus Confali

HANNO INDETTO UN EVENTO IMPORTANTE NELLA CAPITALE. INVITIAMO TUTTE QUELLE FORZE CHE DA TEMPO LOTTANO PER DIFENDERE IL PROPRIO LAVORO A PARTECIPARE. NON È IL MOMENTO DELLE DIVISIONI IDEOLOGICHE E PROTAGONISMI. IN GIOCO C'E LA DIFESA DEL MADE IN ITALY E DELLE NOSTRE TRADIZIONI.