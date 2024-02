I consigli di Enzo su come vestirsi in moto

L'abbigliamento per motociclisti dovrebbe essere versatile e adattabile alle diverse condizioni climatiche. Ecco alcuni consigli per affrontare le varie stagioni:

Inverno: Giacca termica e impermeabile con fodera interna rimovibile per adattarsi alle temperature.

Pantaloni con fodera termica e impermeabile.

Guanti invernali impermeabili e isolati.

Stivali robusti e impermeabili per mantenere i piedi caldi e asciutti.

Sottostrato termico, come magliette e calzini termici, per mantenere il calore corporeo. Primavera/Autunno: Giacca e pantaloni traspiranti e impermeabili.

Guanti multi-stagionali che offrono protezione dagli agenti atmosferici e ventilazione.

Stivali impermeabili e traspiranti.

Strati leggeri, come magliette a maniche lunghe e pantaloni termici, per regolare la temperatura corporea. Estate: Giacca e pantaloni ventilati con protezioni integrate per mantenere fresco il corpo e garantire la sicurezza.

Guanti leggeri ma protettivi.

Stivali traspiranti e confortevoli.

Indumenti ad asciugatura rapida per mantenere la pelle fresca e asciutta durante le giornate calde.

Utilizzare cappellini o bandane sotto il casco per assorbire il sudore e proteggere il cuoio capelluto dai raggi solari.

In qualsiasi stagione, è fondamentale indossare un casco omologato, occhiali o visiera per la protezione dagli agenti atmosferici e dagli insetti, e indumenti riflettenti per aumentare la visibilità. Assicurarsi sempre che l'abbigliamento sia ben aderente al corpo per ridurre il rischio di intrappolamento in caso di caduta e che le protezioni siano posizionate correttamente per garantire la massima sicurezza.

Per un motociclista in viaggio per una settimana con pernottamento in hotel, è importante mantenere il bagaglio essenziale e concentrarsi sull'essenziale per massimizzare la praticità e la sicurezza durante il viaggio. Ecco cosa potresti considerare:

Abbigliamento:

Abbigliamento protettivo: Assicurati di indossare sempre un abbigliamento protettivo mentre guidi, che includa un casco omologato, giacca e pantaloni con protezioni per le spalle, i gomiti e le ginocchia, guanti rinforzati e stivali da motociclista. Abbigliamento casual: Porta con te alcuni cambi di abbigliamento casual per il tempo libero o per uscire la sera dopo aver parcheggiato la moto. Opta per capi che occupino poco spazio e che si possano facilmente ripiegare nel bagaglio. Intimo e calze: Assicurati di portare un cambio sufficiente per tutta la settimana, facendo attenzione ai materiali traspiranti e confortevoli.

Bagaglio:

Borsa da sella o borsa posteriore: Investi in una borsa da sella o una borsa posteriore resistente e impermeabile per trasportare il tuo bagaglio. Cerca modelli che siano progettati specificamente per le moto e che si fissino saldamente al telaio o al sedile. Borsa da serbatoio: Se necessario, puoi aggiungere una borsa da serbatoio per avere a portata di mano gli oggetti di uso frequente, come la mappa, il telefono o gli snack. Borse interne o organizer: Utilizza borse interne o organizer per dividere e organizzare il tuo bagaglio in modo da poter trovare facilmente gli oggetti di cui hai bisogno senza dover svuotare l'intero contenuto della borsa. Kit di riparazione e attrezzi: Assicurati di portare con te un kit di riparazione per la moto, come un kit per la riparazione delle gomme o un kit di emergenza, insieme agli attrezzi di base per effettuare piccole riparazioni o manutenzione sulla strada. Articoli per l'igiene personale: Riduci al minimo gli articoli per l'igiene personale portando solo il necessario, come un sapone multiuso, uno spazzolino da denti e dentifricio in formato viaggio, salviette umidificate e asciugamani compatti. Documenti e dispositivi: Assicurati di avere con te tutti i documenti necessari, come la patente di guida, il documento di identità, il documento di registrazione della moto e l'assicurazione. Porta anche i dispositivi e i caricabatterie necessari per comunicare, navigare e documentare il viaggio. Abbigliamento impermeabile: Considera l'opportunità di portare con te un set di abbigliamento impermeabile che possa essere indossato sopra l'abbigliamento protettivo in caso di pioggia improvvisa.

Assicurati di controllare il peso e la distribuzione del carico sulla moto per mantenere una guida stabile e sicura durante il viaggio. Inoltre, fai una lista di controllo prima di partire per assicurarti di non dimenticare nulla di importante.