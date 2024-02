Riflessioni di Cupello Democratica sulla gestione delle associazioni di volontariato

Storie inventate, molta fantasia, a proposito dell’assemblea della PRO-LOCO di venerdì 19 gennaio 2024, vedendoci: rancore e odio. Alcuni iscritti alla PRO-LOCO, partecipanti all’assemblea, hanno stigmatizzato il comportamento padronale di un membro del direttivo uscente, che disfaceva e costruiva a suo piacimento un nuovo direttivo, pretendendo che i presenti fossero solo dei plaudenti. Un ordine del giorno della riunione che nascondeva il rinnovo delle cariche sociali, pertanto l’assemblea poteva essere invalidata. Alcuni partecipanti si sono indignati e ribellati a questo procedere autoritario, chiedendo un minimo di rispetto di un elemento fondante la democrazia: il voto.

Chiedere il voto è odio viscerale? … guardiamoci da questi democratici che sono tali solo quando fa loro comodo! Oltremodo irritante la maleducazione istituzionale dimostrata nei confronti delle cariche amministrative presenti nonché della presidente uscente, Antonella De Filippis, che, dopo aver donato con forza e perseveranza il proprio contributo in questi ultimi anni, non ha ricevuto neanche l’incarico di vicepresidente. Nel corso dell’assemblea è stato sottolineato un tratto distintivo delle PRO-LOCO: la loro “APOLITICITÀ”, per essere associazioni che tengono dentro tutti, al di là delle opzioni politiche dei singoli, tali sostenitori sono stati definiti degli ignoranti.

Nei giorni successivi qualcuno per giustificare l’ingiustificabile ha citato un falso storico, sottolineando che il presidente nazionale di Azione Cattolica, “V. Bachelet”, mentre guidava tale associazione, contemporaneamente, facesse attività politica; In realtà il presidente in questione ha fatto politica quando non rivestiva più tale incarico, trattandosi di un’associazione con finalità prettamente religiose. Noi saremo sempre vigili e contrasteremo quelle persone che in maniera subdola vogliono strumentalizzare le associazioni ponendole in contrasto con i loro statuti. Saremo sempre vicini a tutte quelle donne e a quegli uomini che intendano operare per il bene della nostra comunità e non per soddisfare le personali ambizioni. Riteniamo che le associazioni non debbano essere militarizzate e governate per il solo fine del proprio tornaconto personale. Cupello Democratica è vicina a quanti con umiltà e discrezione donano il loro tempo e la loro fatica.