TUTTO PRONTO PER IL CARNEVALE SCERNESE

"Proseguono senza sosta tutte le sere i lavori di preparazione dei carri allegorici e maschere per la sfilata del Gran Carnevale di Scerni". Ad affermarlo è il presidente dell'associazione Ottavio Ubaldi che aggiunge come "grazie alla volontà e alle idee dei componenti dell'associazione dei carnevalari siamo riusciti ad allestire un Carnevale spettacolare e molto bello. Infatti avremo una decina di carri che sfileranno nel centro storico di Scerni. Ospiteremo, come da tradizione, anche alcuni carri selezionati dei Comuni vicini ed è per noi un onore. Avremo in oltre la banda di Scerni, gli sbandieratori e ballerine brasiliane che si aggiungeranno alla sfilata. Per finire in Piazza ci sarà Dj set per ballare e divertirsi. Ricordo che l'evento inizierà intorno alle ore 14. In caso di pioggia la festa verrà rinviata al sabato successivo 17 febbraio. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questo bellissimo e storico evento del Carnevale scernese: dall'amministrazione comunale ai componenti dell'associazione e a tutte le persone che la sera mettono un pò del loro tempo a disposizione. Pertanto - conclude Ubaldi - vi aspettiamo tutti a Scerni per trascorrere un martedì grasso unico e speciale".