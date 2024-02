VASTO CAPITALE ITALIANA DI PUGILATO

Nella Sala Consiliare in Municipio a Vasto è stata presentata la sfida, in programma il 10 febbraio al PalaBCC, tra il vastese Stefano Ramundo attuale detentore della cintura Superleggeri PRO e Cristian Malvitano. L’assessore allo Sport Carlo Della Penna nel suo intervento ha evidenziato come la boxe sia uno sport importante per insegnare la disciplina ed il rispetto delle regole.

“È uno sport visto come violento, ma, invece, è molto formativo, dal punto di vista fisico e caratteriale, ed ha anche una funzione sociale. Domani - ha detto Della Penna - vedremo all’opera anche altri ragazzi. Spero sempre che a vincere sia lo sport. In bocca al lupo ai due sfidanti ed un ringraziamento alla Vasto Basket che ha messo a disposizione il PalaBCC “.

“Stefano Ramundo è di Vasto ed era mio desiderio organizzare questa sfida nella sua città - ha detto Biase Di Tommaso della Krea Box- abbiamo scelto un avversario di riguardo. Un pugile con cui ci sarà una bella battaglia. Oltre a Stefano Ramundo e Cristian Malvitano si sfideranno anche Aziz El Ghouijal e Fabio Liberati. Saranno due match Pro belli ed equilibrati. Sono in programma inoltre 8 match con atleti di Vasto e Lanciano. E’ prevista inoltre la partecipazione tra gli altri del campione olimpionico Roberto Cammarella.

“Ci aspettiamo un pubblico caloroso - ha detto Stefano Ramundo- siamo pronti a dare spettacolo”. “Abbiamo fatto una dura preparazione. Vinca il migliore” ha concluso Cristian Malvitano.