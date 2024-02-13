PARTE IL CORSO DI CUCINA TOPICA

NELL'AMBITO DELLA XI EDIZIONE DEL PRODOTTO TOPICO, GRAZIE AL COINVOLGIMENTO NELLA NOSTRA COMUNITA' DELLA CHEF KATIA BASTONNO (CHE HA A SUA VOLTA COINVOLTO LA CHEF ALBA MARTE PROMOTRICE ANCHE QUEST'ANNO DELLE CENE DI GALA A SANREMO), SI SVOLGERANNO 5 LEZIONI DI CUCINA TOPICA, CUI SEGUIRANNO ALTRETTANTE CENE (APERTE ANCHE AI NON CORSISTI, PURCHE' NOSTRI ASSOCIATI) CON GLI STESSI PRODOTTI DELLE LEZIONI MEDESIME.
LE LEZIONI SI SVOLGERANNO A SAN SALVO E LENTELLA IN LOCALI CON CUCINA GENTILMENTE MESSI A DISPOSIZIONE DA FONDATORI/SIMPATIZZANTI DEL PRODOTTO TOPICO NEI VENERDI' POMERIGGIO RIPORTATI SULLA LOCANDINA.
IL CORSO SARA' ATTIVATO PREVIO RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO MINIMO DI CORSISTI
PER INFO E PRENOTAZIONI CONTATTARE (ANCHE VIA W APP): 366.2358811 E 327.2197013