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Termini e Condizioni

PARTE IL CORSO DI CUCINA TOPICA

DOPO IL SUCCESSO DI ALBA, KATIA E GLI ALTRI CHEF A SANREMO

AttualitÃ 
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NELL'AMBITO DELLA XI EDIZIONE DEL PRODOTTO TOPICO, GRAZIE AL COINVOLGIMENTO NELLA NOSTRA COMUNITA' DELLA CHEF KATIA BASTONNO (CHE HA A SUA VOLTA COINVOLTO LA CHEF ALBA MARTE PROMOTRICE ANCHE QUEST'ANNO DELLE CENE DI GALA A SANREMO), SI SVOLGERANNO 5 LEZIONI DI CUCINA TOPICA, CUI SEGUIRANNO ALTRETTANTE CENE (APERTE ANCHE AI NON CORSISTI, PURCHE' NOSTRI ASSOCIATI)  CON GLI STESSI PRODOTTI DELLE LEZIONI MEDESIME.

LE LEZIONI SI SVOLGERANNO A SAN SALVO E LENTELLA IN LOCALI CON CUCINA GENTILMENTE MESSI A DISPOSIZIONE DA FONDATORI/SIMPATIZZANTI DEL PRODOTTO TOPICO NEI VENERDI' POMERIGGIO RIPORTATI SULLA LOCANDINA.

IL CORSO SARA' ATTIVATO PREVIO RAGGIUNGIMENTO DI  UN NUMERO MINIMO DI CORSISTI

PER INFO E PRENOTAZIONI CONTATTARE (ANCHE VIA W APP): 366.2358811 E 327.2197013

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