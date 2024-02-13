ECCO IL CALENDARIO DELLE NOSTRE INIZIATIVE FINO A MAGGIO

NELL'AMBITO DELLA XI EDIZIONE DEL PRODOTTO TOPICO, ABBIAMO PREDISPOSTO ALCUNE INIZIATIVE DI CARATTERE DIDATTICO E DI PROMOZIONE TERRITORIALE CHE SI SVOLGONO PRIMA DELL'ESTATE:
LEZIONI PER ALUNNI DI PALMOLI, DOGLIOLA, TUFILLO (SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PALMOLI), GIA' INIZIATE;
LEZIONI PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CARUNCHIO APERTE AI RAGAZZI DEL LOCALE CENTRO DI ACCOGLIENZA SAI, GIA' INIZIATE;
5 LEZIONI DI CUCINA DELLE CHEF MARTE E BASTONNO CHE INIZIERANNO A MARZO;
PRESENTAZIONE DI UN LIBRO SUL TURISMO DELLE RADICI CON IL CURATORE GIUSEPPE SOMMARIO;
INCONTRO CON STAGISTI CANADESI CHE VERRANNO IN ABRUZZO/MOLISE GUIDATI DA ANGELO DI IANNI;
VISITE ALLA NUOVA CASA DEL CONTADO DI DOGLIOLA (TOPICAL FARM SHARING);
COINVOLGIMENTO DEGLI AGRICOLTORI BIOLOGICI PER UN MERCATINO BIO NELL'AREA DOVE SI SVOLGERA' L'EVENTO TOPICO DEL 7 ED 8 AGOSTO;
II RIEVOCAZIONE MEDIOEVALE PER STUDENTI A FORNELLI CON I DONI TOPICI CHE I FEUDI DELLE SCUOLE COINVOLTE DONERANNO A CARLO III DI BORBONE