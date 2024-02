DI TORO E DI NINNI APPOGGIANO MANUELE MARCOVECCHIO

“Riteniamo doveroso a questo punto del nostro percorso consiliare che ci vede collocati nel gruppo ‘San Salvo Popolare e Liberale’ tornare a ribadire la nostra identità politica. Da diversi mesi abbiamo intrapreso un percorso in Consiglio Comunale che, con coerenza e chiarezza, rispecchiasse i nostri valori liberali, moderati e centristi. Valori che trovano piena espressione in Forza Italia, un partito determinante numericamente e incisivo per il centrodestra nazionale e regionale e nei suoi esponenti vicini al territorio. Per questo motivo, alle prossime elezioni regionali, saremo al fianco del Consigliere Manuele Marcovecchio che, in questi anni, oltre alle sue qualità umane, ha dimostrato di saper lavorare con impegno, serietà e costanza per il bene del nostro territorio.

Manuele, come anche ribadito dal Presidente Marco Marsilio nell'evento di apertura della campagna elettorale, è stato una colonna dell'attuale governo regionale e si è sempre speso in prima persona per la collettività, come ad esempio nel caso della Pilkington, dimenticata dal governo Conte durante il periodo Covid quando l'altoforno è rimasto acceso senza produrre. Soltanto grazie ai fondi stanziati è stata scongiurata una crisi enorme che, forse oggi, avrebbe portato a 1000 licenziamenti.

Ha presieduto la II Commissione in maniera egregia ed è stato protagonista di interventi normativi strategici ed incisivi, tra i quali annoveriamo la Legge Urbanistica sul governo del territorio che la Regione Abruzzo attendeva da oltre 40 anni o la Legge di riforma sugli usi civici che ha semplificato e snellito procedure lunghe e farraginose.

Ha sempre mostrato grande attenzione per la nostra comunità e lo dimostra il lavoro svolto in Consiglio regionale con l’approvazione del progetto di legge per la nuova rete ospedaliera, nonché l’accordo di programma per la realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero proprio al confine fra Vasto e San Salvo, il cui posizionamento si rivela strategico per l’intero territorio; lo stanziamento dei fondi per la riapertura delle sezioni di deflusso e la pulizia dell’alveo del Torrente Buonanotte; il finanziamento ricevuto dal Comune di San Salvo per l’implementazione dei servizi scolastici attraverso la realizzazione di pensiline con il fine di prevenire disagi ad alunni, famiglie, insegnanti e personale scolastico durante la stagione invernale; il potenziamento della rete ferroviaria attraverso un’ulteriore offerta di mobilità dalla stazione di Vasto-San Salvo nei giorni feriali; la sensibilità rivolta alle associazioni e alle attività di volontariato attraverso l’erogazione di contributi importanti per lo svolgimento delle loro attività.

L'Abruzzo ha bisogno di esponenti politici come lui per garantire continuità e buon governo.”