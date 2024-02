“Comportati da eroe fai la differenza!” e “San Salvo si differenzia” sono questi i leitmotiv della nuova campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono di rifiuti concepita dall’assessorato all’Ambiente del Comune di San Salvo.

“Abbiamo usato dei messaggi semplici e chiari, utilizzando figure riconoscibili. Ogni cittadino che compie gesti nel rispetto delle regole di convivenza civile è per tutti noi un supereroe. In un’epoca in cui la superficialità di determinati comportamenti a danno dell’ambiente sono sempre più diffusi, abbiamo voluto gratificare chi si comporta in modo corretto definendolo un eroe” spiega l’assessore all’Ambiente Tony Faga commentando i contenuti della campagna di sensibilizzazione.

“Abbiamo cominciato dalle scuole, coinvolgendo i bambini della primaria nell’ideazione di uno slogan, da li abbiamo pensato, grazie anche ad alcuni loro spunti, di incentrare la campagna sulle scelte virtuose che ognuno di noi è quotidianamente chiamato a compiere. I supereroi non sono solo personaggi dotati di super poteri, ma anche chi consapevolmente decide di salvaguardare se stesso e il pianeta differenziando i rifiuti, facendoli tornare nel circuito produttivo”, aggiunge il sindaco Emanuela De Nicolis.

Vi è una sanzione specifica per ogni comportamento scorretto come il gettare i mozziconi di sigarette, lasciare i rifiuti fuori dai contenitori preposti, gettarli fuori dall’auto o non raccogliere le deiezioni canine. Già dalla prossima settimana saranno in servizio le guardie eco-ambientali, un gruppo di volontari formato ad hoc per monitorare ed individuare eventuali infrazioni ai danni dell’ambiente. L’Amministrazione comunale ricorda alla cittadinanza che è attivo il numero verde 800912779 per chiedere chiarimenti, su come e dove conferire correttamente ogni tipo di rifiuto e prenotare il ritiro degli ingombranti.