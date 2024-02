La silloge poetica di Paola Di Gregorio sarà presentata domenica 18 febbraio 2024 a Vasto alle ore 17,00, presso la Sala Pinacoteca a Palazzo d’Avalos. L’ Associazione delle Competenze Multidisciplinari-ACM, con il patrocinio della Città del Vasto-Assessorato alla Cultura, presenta il libro “Portami a riveder le stelle” silloge poetica di Paola Di Gregorio, edito da Tabula Fati.

Paola Di Gregorio, scrittrice e musicista, ricopre la carica di Funzionario della Regione Abruzzo. Durante il lockdown comprende che la scrittura potrebbe diventare un mezzo interessante di dialogo se messa a disposizione degli altri, di chi si sente solo o ha bisogno di conforto. Entrando nella vita di ognuno in modo semplice ma introspettivo, Paola riesce ad arrivare dritta al cuore di chi legge. La sua è stata definita una “poesia utile”, utile a rendere libero il pensiero, a rendere libero il corpo staccandolo dall’anima e riconciliandolo con essa. La scrittrice affronta ogni giorno in modo sincero e genuino argomenti condivisibili, come le angosce che affliggono, le gioie che rischiarano, i propositi che incoraggiano. Importante per lei è dimostrare che esser limpidi aiuta a dissipare dubbi e paure, accettando e apprezzando ciò che realmente siamo, senza il bisogno di sentirsi accettati per questo. Togliere le armature, scarnificare e osservare quello che resta dopo: l’essenza, l’evidenza, la purezza personale.

Il pomeriggio sarà impreziosito dalla partecipazione straordinaria di Rossella Rezzolla, della quale riportiamo un breve profilo professionale. Nata a Pescara, ha iniziato a studiare la chitarra all'età di nove anni. Dopo poco viene ammessa a frequentare il Conservatorio di Musica “Luisa D'Annunzio” di Pescara sotto la prestigiosa guida del M° Bruno Battisti D'Amario. Consegue la maturità classica presso il Liceo Classico “D'Annunzio” e la Laurea in Chitarra entrambe con il massimo dei voti. Si perfeziona ai Corsi internazionali di interpretazione di Musica di Città di Castello, di Palmi (RC) e presso il Centro Internazionale della Chitarra a L'Aquila con il M° Alirio Diaz. Nella sua precoce attività concertistica coltiva un repertorio solistico e cameristico, in duo di chitarre e con flauto traverso. All'attività concertistica alterna l'attività didattica, insegnando chitarra per diversi anni presso le Scuole Civiche di Lanciano, di Vasto e in altri Istituti Musicali. Successivamente laureata con lode in Scienze Geologiche presso l'Università degli studi “La Sapienza” di Roma, è attualmente docente in ruolo di Scienze Naturali presso il Liceo Classico di Pescara. Promuove progetti di diffusione della chitarra classica negli Istituti Superiori abruzzesi, in collaborazione con il Conservatorio di Pescara in qualità di Cultore della materia . Prosegue intanto la propria attività musicale e concertistica in occasione di festival, eventi culturali, concorsi e rassegne musicali.

Durante il dibattito l’autrice dialogherà con lo scrittore Gabriele Di Camillo. Interverranno inoltre: Nicola Della Gatta -Assessore alla Cultura Città del Vasto, Carlo Viggiano – Presidente ACM, Marco Solfanelli – Editore. Partner dell’evento Vasto Domani – Il giornale degli abruzzesi nel mondo.

--