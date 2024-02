DALL’IRPEF ALLA PERONOSPORA LE RISPOSTE CONCRETE DELLA LEGA

“Avanti con concretezza, passione e voglia di fare per proseguire il lavoro iniziato in questi cinque anni, per preservare la vitalità delle nostre aree interne, far crescere ancora l’agricoltura e rendere l’Abruzzo sempre più protagonista”. Così in una nota Sabrina Bocchino, consigliere regionale della Lega ricandidata nel collegio di Chieti alle elezioni del prossimo 10 marzo.

“La Lega è da sempre al fianco degli agricoltori, pronta all’ascolto e a lavorare per trovare soluzioni concrete - continua Bocchino - Lo ha fatto in queste settimane per l’Irpef agricola, così come in questi mesi per dare risposte ad altre criticità, a partire dall’emergenza peronospora. Non abbiamo mai lasciato i nostri agricoltori da soli. Il riconoscimento dello stato di calamità è arrivato anche grazie ai tanti incontri sul territorio fatti insieme al sottosegretario Masaf Luigi D’Eramo. Insieme abbiamo lavorato anche al rilancio di filiere minori, ma altrettanto strategiche, come quella del miele, vera e propria eccellenza abruzzese.”

“Continueremo a essere vicini, nei fatti e non a parole, ai nostri produttori, per accendere i riflettori sullo straordinario patrimonio rappresentato da tipicità agroalimentari, artigianato e dai nostri borghi. Patrimoni da unire per incentivare il turismo enogastronomico e far conoscere i nostri gioielli a un pubblico sempre più vasto”, conclude Bocchino.