SI USANO I SERVIZI SOCIALI A FINI ELETTORALI?

La coordinatrice di una grande cooperativa che lavora per i sociali sociali del Comune di San Salvo ha inviato questo messaggio w app ai propri dipendenti, operanti nel servizio scolastico, per convocarli, a nome del “nostro” assessore Giammarco Travaglini, giovedì 15 febbraio al Ristorante “Pepe Bianco”.

Non essendo spiegato il motivo della convocazione e ricadendo, questa, in piena campagna elettorale, ci sorge il dubbio che possa trattarsi di un apertitvo…elettorale. Speriamo che non lo sia, perché potrebbe scattare ipotesi di traffico di influenze o di voto di scambio. In ogni caso, per fugare ogni dubbio chiediamo alla stessa Francesca o alla sua cooperativa di spiegarci il motivo di questa originale, misteriosa ed urgente convocazione.

Oppure che sia lo stesso assessore Travaglini a dirci se è stato lui ad ordinare l’invio del messaggio, perché vuole incontrare i dipendenti della Coop in un ristorante e soprattutto chi pagherà l'aperitivo…