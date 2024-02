Paola Cianci chiede per lâ€™agricoltura abruzzese un cambio di paradigma e sbocchi di mercato

L'agricoltura è uno dei settori maggiormente penalizzati dall'uscente Giunta regionale. Sono mancati vicinanza e programmazione. Nell'ultimo anno la situazione è stata particolarmente drammatica per il combinato disposto dei danni da maltempo e peronospora viticola. Il centrodestra regionale, quando non ha incolpato direttamente gli agricoltori, ha fatto anche ostruzionismo nei confronti dei risarcimenti.

Ma non è con la politica delle mance che si va lontano. Intendiamo mettere in piedi un programma di prevenzione che possa davvero essere d'aiuto per i viticoltori e non solo. Occorrono interventi immediati e di lungo periodo. Bisogna ad esempio intervenire sui parametri di assegnazione del gasolio agricolo oggi insufficiente per i più, come non è sostenibile la norma delle duecentocinquanta euro per la minima coltivazione.

In Europa i partiti di Salvini e Meloni hanno svenduto gli agricoltori italiani, bisogna invece lavorare congiuntamente tra Regione ed Istituzioni europee per individuare e promuovere mercati nei quali vendere i prodotti dell'agricoltura abruzzese. Bisogna fornire consulenze di previsione economica e promozione internazionale. Così si aiutano i giovani a rimanere a lavorare ed investire in Abruzzo.