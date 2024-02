Francesco Menna firma l’ordinanza di messa in sicurezza dei ruderi di Piazza Histonium

Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha firmato oggi l’ordinanza sindacale di messa in sicurezza dei ruderi di Piazza Histonium. I proprietari dei suddetti immobili devono provvedere entro 30 giorni alla messa in sicurezza dei fabbricati. L’edificio è in pessime condizioni di conservazione con coperture completamente crollate, diffuso degrado strutturale ed igienico sanitario, incuria e presenza di fitta vegetazione infestante spontanea. Criticità che comportano pericolo a causa della possibile caduta di elementi dalle coperture e dalle facciate su strada pubblica. Pertanto, essendoci pericoli per la pubblica incolumità, carenze igienico sanitarie, mancanza di condizioni di decoro delle aree, ed essendo l’isolato già stato interdetto all’accesso è necessario intervenire al più presto.

“Ritengo - dice il sindaco Menna - che il tempo messo a disposizione a favore dell’impresa sia ampiamente scaduto. Abbiamo fino ad oggi dato fiducia a chi è venuto ad investire nella nostra Città ma questo non significa che si debba continuare a tollerare una situazione di grave disagio e pericolo”.