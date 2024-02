Ecco il Quantum Energy Coaching (QEC), rivoluzionaria Tecnica di Benessere Psico-Fisico

Vi porto alla scoperta del Quantum Energy Coaching (QEC), ideato nel 2008 dalla Dott.ssa Melanie Salmon, medico, psicoterapeuta della Gestalt e specialista in traumatologia, che afferma “QEC è il culmine di una vita alla ricerca del modo più efficace per guarire”.



QEC è giunto ora in Italia ed in Svizzera, portando con sé un'innovativa prospettiva nel campo del benessere psico-fisico. Questa rivoluzionaria tecnica, basata su solide fondamenta scientifiche, si distingue per le sue molteplici applicazioni e ha fatto il suo debutto verso un pubblico italofono grazie all'impegno di Giorgia Costantino, la prima madrelingua italiana ad aver abbracciato e studiato il QEC dal 2021 ed essere ora una praticante certificata a questa tecnica.

Il QEC, sviluppato dalla Dott.ssa Salmon, pone le sue radici nella convergenza tra la psicologia Gestalt, la neuroscienza, l’epigenetica e la fisica quantistica. La sua metodologia innovativa si basa sull'interazione tra la mente e il campo energetico, promuovendo un profondo cambiamento attraverso il rilascio di blocchi emozionali e la trasformazione di schemi di pensiero, credenze negative e limitanti.

Le ricerche epigenetiche del Biologo Dr. Bruce Lipton (libro “La Biologia delle Credenze”) sono state d’ispirazione per la nascita del QEC e ci dicono che la nostra mente conscia opera solo per il 5% del tempo ad una velocità di 4000 BITS/sec, mentre la nostra mente subconscia opera il 100% del tempo a 4 miliardi BITS/sec. Ciò dimostra che siamo guidati, nella nostra vita, per lo più da una programmazione subconscia, che si genera principalmente da quando siamo nell’utero di mamma sino ai nostri primi 7 anni di vita, dove assorbiamo come spugne tutte le informazioni dai nostri genitori, familiari, amici e contatti e dall’ambiente circostante in cui siamo immersi.

Se quanto scritto nel subconscio non combacia con quanto oggi crede e vorrebbe fare la tua mente conscia ecco che avrai problemi emotivi, relazionali, comportamentali nella vita di tutti i giorni e non riuscirai ad essere e a realizzare ciò che veramente vorresti. Il QEC lavora per allineare il tuo subconscio con i tuoi obiettivi consci. Una delle principali differenze del QEC rispetto alle terapie convenzionali risiede nella sua efficacia immediata. Mentre molte pratiche richiedono tempo per manifestare i benefici, il QEC si distingue per la rapidità con cui si possono sperimentare gli effetti positivi. Questa caratteristica lo rende particolarmente adatto per coloro che cercano soluzioni veloci e mirate per affrontare stress, ansia e altre sfide emotive.

Giorgia, pioniera italiana del QEC, offre un percorso per consentire di sperimentare appieno i benefici di questa tecnica. Le sue sessioni online tramite Zoom in italiano o inglese, della durata di 90 minuti ciascuna, consentono di accedere comodamente da casa propria a un trattamento che promuove il benessere sia mentale che fisico. Ecco cosa dice Giorgia:



“Il QEC può aiutarti nel rilasciare STRESS, ANSIA, DEPRESSIONE, DOLORE, SENSI DI COLPA, VERGOGNA, PAURA, RABBIA, PANICO, FOBIE, TRAUMI GENERAZIONALI e TRAUMI INTERGENERAZIONALI.



Tu decidi cosa vuoi esplorare ad ogni sessione e potrai installare sino a 10 nuove credenze più positive ed ottimiste a livello subconscio ed osservare come la tua energia, pensieri e comportamenti cambino nelle ore, giorni, o settimane a venire in relazione alla tematica discussa insieme. Inoltre, il QEC offre un aiuto anche alle famiglie con bambini e ragazzi sotto 18 anni, che soffrono di disequilibrio comportamentale ed emotivo o hanno subito forti traumi, permettendo di essere trattati da remoto, tramite la surroga da parte dei genitori o della persona che si prende cura di loro principalmente. Per ulteriori dettagli in merito, i lettori del Trigno.Net potranno contattarmi privatamente tramite i miei contatti, dove troverete anche le testimonianze di chi ha già beneficiato di questa tecnica.”





