Riqualificato il parco “Mario Caruso”

L’assessore alla Manutenzione Elisa Marinelli comunica che è stato completato l’intervento di riqualificazione del parco comunale “Mario Caruso” a San Salvo Marina che da domani sarà a disposizione di tutti. “In questo parco, che ben si integra con gli spazi per bambini già presenti alla marina, abbiamo installato due coppie di altalene e un nuovo e completo gioco per bambini dotandoli di pavimenti in gomma antitrauma. Un intervento che riqualifica questa area che sarà sicuramente utilizzata dalle famiglie” specifica l’assessore Marinelli.

Dopo l’apertura lo scorso 4 gennaio del parco dei bambini e dello sport “Emiliana Colitto” all’interno del complesso Icea si proseguirà con la sistemazione delle aree parco di via Cilea e via Gronchi