Vinchiaturo chiede soldi ad un automobilista, nonostante ha perso tutti i ricorsi: assurdo!!!

In questi giorni ci è tornata la risposta definitiva positiva alla richiesta di annullamento in autotutela della cartella esattoriale n.027 2020 00034564 53 000 intestata a Cappella E. di San Giuliano del Sannio (CB), nella quale per un importo di euro 616,42, il Comune di Vinchiaturo attraverso l’Agenzia delle Entrate richiede il pagamento con sanzioni, interessi e spese del verbale n. 1029 del 2016 emesso ai sensi dell’art. 142 comma 8 del CDS.

L’assurdo della cosa è che questo verbale, attraverso la nostra associazione, è stato regolarmente opposto con un ricorso gerarchico al Prefetto di Campobasso, Area III, settore Depenalizzazione ed a firma della dott.ssa Scala Agnese abbiamo ricevuto il Decreto di Archiviazione tutti i ricorsi abbiamo vinto) che è stato inviato per conoscenza alla Polizia municipale del comune di Vinchiaturo.

Cosa significa questo reiterato tentativo di incassare somme oggi considerate indebite? Invitiamo gli automobilisti, gli utenti ed i cittadini A NON PAGARE LE INGIUNZIONI DA QUALUNQUE COMUNE D’ITALIA ARRIVINO. Tutti coloro che abbisognano, li invitiamo a recarsi presso la nostra organizzazione al fine di avere garanzie di tutele, attività ricorrente e assistenza.

Associazione Comitato PROTRIGNINA Abruzzo e Molise Sede: Via Giovanni Paolo I° n.17-66050 San Salvo (CH) Tel. 0873.547434 cell. 333.1077384- e-mail: antonioturdo7@gmail.com;