"Sulla variante alla S. S.16 abbiamo impedito al centrodestra di distruggere una delle zone piÃ¹ belle della costa adriatica

Il nostro territorio ha bisogno di una variante alla SS16 per decongestionare il traffico dai mezzi pesanti in un tratto di strada che confina con la Via Verde Costa dei Trabocchi. Ci siamo opposti con forza alla scellerata ipotesi di variante promossa dal Presidente Marco Marsilio e da tutto il centrodestra che prevede il passaggio dell'infrastruttura nel centro della città, provocando un forte impatto ambientale in una zona oltretutto fragile dal punto di vista idrogeologico. Gli abbiamo impedito di distruggere una delle zone più belle della costa adriatica, tutto questo nel silenzio più assoluto dei candidati e delle candidate alle elezioni regionali di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega.

La Statale 16 deve essere spostata nelle aree interne attraverso un raccordo di collegamento tra i caselli autostradali di Vasto Nord e Vasto Sud per ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera in prossimità della pista ciclopedonale e creare una strada del mare.