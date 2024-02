"SULLA VIA VERDE QUALCUNO DIMENTICA ARTATAMENTE CHI HA RESPONSABILITÀ BEN PRECISE.”

“È vero che in campagna elettorale tutto è lecito, anche inventare fiabe dimenticando artatamente i come e i perché di una vicenda che ha delle responsabilità ben precise.” Lo afferma il coordinatore cittadino di Vasto della Lega, Francesco Del Prete, in risposta ad alcune affermazioni di una candidata alle elezioni regionali sulla Via Verde della Costa dei Trabocchi. “Quando non si hanno argomenti reali su cui fondare la propria campagna elettorale – aggiunge - non resta che provare a gettare fumo negli occhi degli elettori ed è quello che si prova a fare con la Via Verde della Costa dei Trabocchi, la infrastruttura ciclabile che rappresenta sempre più un brand per il nostro turismo e il nostro ambiente.”

“Cancellato l’argomento del nuovo ospedale, che a breve inizierà a diventare realtà, e dopo le grossolane gaffe sul porto, qualcuna si mostra ancora recidiva e si avventura in elucubrazioni che denotano o volontà esplicita a mentire oppure, cosa ancor più grave, non conoscenza delle questioni – rincara la dose Del Prete – e lo fa omettendo di ricordare che proprietà e committenza sono in capo alla Provincia di Chieti che, guarda caso, da anni non è guidata dal centrodestra. Omette di ricordare, come invece anche in queste ore ha fatto il consigliere regionale della Lega Sabrina Bocchino, che ringraziamo per il costante impegno profuso per i nostri territori, che non esistono solo i fondi PNRR per finanziare opere né solo i fondi FSC dei quali, peraltro, una bella fetta sono stati destinati proprio per la Via Verde e per i comuni che vi insistono. Fondi per progetti che, guarda caso, gestirà in molti casi proprio la Provincia”

“E non solo, perché omette di ricordare che in questi anni la Regione Abruzzo a trazione centrodestra, e non la Provincia di Chieti, ha portato avanti una vera campagna di promozione turistica arrivando persino a promuovere la partenza del Giro d’Italia su quella ciclabile, a testimonianza di una visione concreta di quello che può rappresentare tale opportunità. Questa è la realtà dei fatti – afferma l’esponente della Lega – il resto è un lento, faticoso, improduttivo arrampicarsi sugli specchi".