UN PICCOLO E CARO RICORDO DI ANGELO PELLICCIA

Si svolgono nel pomeriggio di lunedì 19 febbraio nella Chiesa di Torrebruna i funerali di Angelo Pelliccia, morto per un malore improvviso, lasciando increduli ed addolorati tutte quelli che lo hanno conosciuto. Personalmente ricordo un giovane Angelo che nella seconda metà anni ottanta incontravo, insieme al suo amico e compaesano Domenico, nello studio tecnico di Nicola Martelli in cui lavorano. Poi l'ho rivisto in più di una occasione a Torrebruna, dove aveva sposato Cristina, l'attuale sindaco, da cui ha avuto due figlie: sempre cordiale e rispettoso, nel ricordo di quei momenti di gioventù trascorsi una quarantina di anni orsono qui a San Salvo.

A Cristina ed alla famiglia le più sincere condoglianze personali e della nostra Redazione