Nicolino Torricella eletto presidente del Consorzio di Bonifica Sud Vasto

Dopo le elezioni consortili per il rinnovo degli organi amministrativi, che si sono svolte il 26 novembre 2023, è stato proclamato il nuovo Comitato Amministrativo che guiderà l’Ente per i prossimi cinque anni. Alla Presidenza, con voto unanime, è stato eletto Nicolino Torricella, già Presidente dell’Euro-Ortofrutticola del Trigno, ad affiancarlo Alessio Ciffolilli nel ruolo di Vice Presidente e Antinoro Piscicelli, terzo membro del Comitato. Insieme a loro faranno parte del Consiglio: Daniela Arrizza, Nicola Caravaggio, Annamaria D'Alonzo, Maurizio Iurisci, Giuseppe Presenza.

Nel suo intervento, il Presidente Torricella, nel ringraziare per la fiducia accordata, ha dato atto del lavoro svolto dai Commissari che lo hanno preceduto e ha posto l’attenzione sulle priorità e i temi che la nuova amministrazione è chiamata ad affrontare, “Ci apprestiamo a iniziare una nuova strada con l’obiettivo di far tornare il Consorzio protagonista del territorio e all'altezza del ruolo fondamentale di riferimento per l'agricoltura. Sarà un lavoro di squadra, con grande senso di responsabilità e trasparenza coinvolgendo la comunità e le istituzioni. La sicurezza dei lavoratori è una priorità, e attività di formazione verranno avviate nei prossimi giorni, coinvolgendo l'intero organico”.

Il vicepresidente Ciffolilli ha sottolineato l'importanza di coinvolgere l'intero consiglio nelle decisioni, promuovendo così un clima di partecipazione e collaborazione, "Cercheremo di conoscere in modo approfondito il consorzio per renderlo sempre più autonomo e indipendente”.

Con la fine di un lungo periodo di commissariamento, la gestione del Consorzio di Bonifica Sud Vasto passa agli agricoltori, segnando un percorso significativo verso il rafforzamento e la valorizzazione del suo ruolo essenziale nello sviluppo agricolo della regione.