L’IIS MATTEI SI CONFERMA SCUOLA POLO REGIONALE DI AVANGUARDIE EDUCATIVE

Dopo il primo intenso triennio (2019/2022), il Mattei vede riconfermato il suo ruolo di Scuola Polo regionale e di ambasciatore delle Idee e dei principi che ispirano il Manifesto delle Avanguardie Educative e che accomunano ormai quasi 1300 istituzioni scolastiche in Italia, 20 delle quali individuate quali scuole polo regionali.

La visione di scuola che anima il Mattei trova espressione nella continua ricerca e sperimentazione, nel sostenere i processi di innovazione didattica. Essere Scuola Polo per il Mattei significa condividere e diffondere i temi del Movimento e le buone pratiche che ne derivano, promuovere attività di formazione e disseminazione, supportare e incoraggiare le scuole del territorio, farsi testimoni nella pratica delle Idee delle Avanguardie Educative.

Il Mattei è una scuola aperta e dinamica, convinta che grazie all’evoluzione dei saperi si potranno raccogliere le sfide che ci attendono, che operare in sinergia con il territorio sia fondamentale per la formazione di cittadine e cittadini consapevoli, capaci di scegliere, decidere, costruire.

“L’impegno del Mattei continua”, conferma il DS Gaetano Fuiano, “il motore di un vero e concreto cambiamento sta nel concentrare l’energia nel costruire il nuovo, piuttosto che nel combattere il vecchio. Essere scuola di Avanguardie educative significa lavorare quotidianamente per una scuola pronta all’innovazione e impegnata nel dare alle ragazze e ai ragazzi un ambiente formativo in grado di farli crescere come cittadini consapevoli e in grado di padroneggiare saperi e competenze. Noi siamo orgogliosi di appartenere a quelle scuole che accoglieranno tutte le proposte di innovazione che da sempre Avanguardie educative e Indire portano avanti”.”.

Accettare le difficoltà cercando dentro di esse nuove prospettive e soluzioni, raccogliere le sfide che questi anni, ad un tempo difficili e cruciali, impongono; accompagnare i figli del futuro, gli adulti di domani, offrendo strumenti nuovi, ambienti che avvicinano e diventano casa, spazi da condividere e ridisegnare; immaginare e tracciare nuovi sentieri: la storia del Mattei continua.