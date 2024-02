Officina Culturale 66050 organizza un evento di beneficenza a favore di Lory a colori. Questo è quanto scrive l'Associazione beneficiaria sulla propria pagina social:

Si tratta di una serata di gala, presso il Gabri Park Hotel di San Salvo. Siamo felici di essere stati coinvolti e di poter far parte di progetti che sensibilizzano la comunità in cui operiamo e che partono , come in questo caso specifico, dai giovani: è la dimostrazione che c’è un buon seme da cui possono germogliare grandi frutti. Molti ci chiedono spesso:come posso sostenere le vostre attività? Ecco un modo bellissimo e anche unico per portare un contributo: passare una serata insieme in cui avrete modo di conoscerci meglio e di donare per sostenere i nostri progetti. I nostri volontari sono a disposizione per ricevere le prenotazioni per la serata ( tutte le specifiche sono nelle locandine) telefonando al nostro numero 3343104316 o contattandoci sui nostri canali social. L' evento è patrocinato dal Comune di San Salvo