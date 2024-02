Webcam versante Ovest e nuova stazione meteo

«Come annunciato nelle scorse settimane, grazie a Stefano, titolare del “Roxy Bar” di Schiavi di Abruzzo, e all’imprenditore Valter Cirulli per il contributo economico, e ad Antonello Pinnella per il contributo informatico, ho provveduto a sostituire la webcam versante Ovest e e all’installazione di una nuova stazione meteo con aggiornamento ogni minuto e in grado di misurare anche direzione e velocità del vento e irradiazione solare».

Ne dà notizia il dottore forestale agronomo Giampaolo Di Biase, appassionato di studi sul meteo, che ha ultimato l’installazione e la messa on line di nuovi dispositivi, quali appunto la webcam che punta sul versante Ovest e sulla Maiella, e la stazione meteo, sul “tetto” dell’Alto Vastese. «Il sito è stato parzialmente rimodellato – spiega nel dettaglio Di Biase – per accogliere l’intera dashboard della stazione meteo dalla quale è possibile anche interrogare l’archivio dati passando dalla visualizzazione giornaliera a quella settimanale, mensile o annuale e/o andare ”indietro nel tempo”.

Da quando il sito è online, primavera del 2018, oltre quarantamila persone da ben settantacinque nazioni l’hanno visto, e quindi hanno visto Schiavi».