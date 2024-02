La terza A della Spataro di Vasto partecipa alla gara matematica Coppa Lorenzi

Si è svolta oggi 21 febbraio 2024 per tante scuole primarie italiane la seconda edizione della gara di matematica “Coppa Lorenzi” organizzata da Mateinitaly, rivolta agli studenti della classe terza della scuola primaria. Nella scuola primaria “G. Spataro” Ic1 Vasto ha partecipato la 3 A. L’insegnante Barbara Lucci, responsabile del progetto, spiega che i giovani studenti si sono preparati nei giorni scorsi per affrontare la matematica in un modo nuovo, in un clima di collaborazione, lavoro di gruppo, facendo proprio lo slogan della gara, cioè la frase di Nelson Mandela “Non si perde mai. O si vince o si impara”. Oggi, così come previsto, hanno svolto in classe una serie di otto giochi matematici in circa 90 minuti. Esercizi di logica matematica, di calcolo mentale, una sorta di palestra a cui i bambini hanno avuto modo di cimentarsi.

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Eufrasia Fonzo, commenta con entusiasmo: “Il Comprensivo Spataro Paolucci ha sempre dedicato grande attenzione alla matematica e anche in quest’occasione i bambini della classe 3 A della scuola primaria hanno avuto modo di sperimentare questa disciplina in modo ludico giocando a risolvere problemi, con una modalità di apprendimento della matematica innovativa che stimola nei ragazzi l'interesse e un diverso atteggiamento verso la disciplina. “